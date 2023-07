Después de tanto misterio se conoce el rostro de Indigo, hija de Camilo y Evaluna

Camilo y Evaluna siempre han hecho partícipes a sus fans de su vida cotidiana en sus vlogs en Youtube y en redes sociales, donde inclusive han contado detalles de su relación, pero desde que se anunció el embarazo de Evaluna han mantenido el tema muy al límite ante la opinión pública.

Lea también: “¿La empleada de papá?” Así sería el despectivo trato que los hijos de Shakira tienen hacía Clara Chía

Después de un tiempo se dio a conocer una de las informaciones más polémicas de la pareja, y fue al saberse que Evaluna se habría alimentado de la placenta después de dar a luz. Esta práctica ya se había visto desde hace unos años y en especial dentro de personajes del la farándula y el entretenimiento. Después de varios meses muchos de sus fans pedían a gritos conocer a la pequeña Indigo, pero la pareja explicó que mantenían su rostro cubierto por cuestiones de seguridad y protección de la menor.

Lea también: ¿No se pueden ni ver? Joven novia de Jorge Rausch confesó cómo es su verdadera relación con su suegra e hijas del chef

Por ende todas las publicaciones que ha hecho la pareja en rede sociales se puede evidenciar que no se ve el rostro de la pequeña. Sin embargo, hace tan solo unas horas la familia completa fue vista llegando a un estadio de Miami donde Lionel Messi llegaba a ser parte de uno de los clubes más grandes de Estados Unidos.

Lea también: Jessi Uribe se cansó del ‘jueguito’ de la infidelidad y le respondió con todo a una internauta

Los seguidores del cantante pudieron captar el momento donde la familia completa, donde se pudo observar el rostro de la pequeña Indigo, y los comentarios no hicieron esperar al ver a la hija de los cantantes “Pero si es idéntica a su mamiiii me muero que bella”, “Es demasiado hermosa, madre mía”, “A mi se me parece más a Camilo”. Sin duda fue una gran sorpresa para los seguidores, ya que no esperaban que dejaran ver a Indigo de manera tan natural.