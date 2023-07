“Ya está bueno, respeten”: Luly Bossa se ‘despachó’ en contra de Cruz Verde, pues le estaría negando medicamento a su hijo

Luz Helena Bossa mejor conocida como Luly es una recordada actriz quien participó en telenovelas nacionales como ‘Isabel me la veló’, ‘Morena clara’, entre otras. Si bien, en los últimos años no se le ha visto en la pantalla grande sigue muy activa en redes sociales y en plataformas como OnlyFans.

Como es bien sabido el hijo de Luly Ángelo Bossa, fue diagnosticado con Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) a la edad de 10 años, enfermedad con la que ha tenido que afrontar complejos momentos de salud, en donde su mamá ha sido su fiel compañera a lo largo de este camino.

Recientemente, Bossa utilizó su cuenta de Instagram para hacer un llamado a la entidad Cruz Verde, de acuerdo con las declaraciones de la actriz le sacaron la ‘piedra’, pues en cada ocasión que va a reclamar los medicamentos de su hijo le salen con el mismo cuento: “Le mandan 8 medicamentos, está para el corazón porque él tuvo una falla cardiaca, el médico fórmula que son 60 pastillas una formulación para cada mes, lo hace para 6 meses”, detalló en primer momento.

Seguidamente, Luly indicó que Cruz verde le dice que no pueden abrir la siguiente caja, “el médico tiene que aprender a formular”. Asimismo, destacó que entonces para qué estudiaban los médicos, sí saben a ciencia cierta cuál es la dosis que necesita cada uno de sus pacientes: “A cruz verde no se le da la gana de abrir la siguiente caja ustedes no están en condición de decir si el médico lo está formulando bien o mal”.

Y es que la molestia por parte de Luly no paró ahí, pues minutos más tarde compartió un nuevo clip en el que indicó que también el médico le envió un medicamento a su hijo que tiene como fin la realización de nebulizaciones: “Y ellos dicen: se está pasando de las dosis porque le sobran puf”. Finalmente, reiteró que espera que respondan por el respectivo medicamento para su hijo, teniendo en cuenta los problemas de salud que enfrenta.