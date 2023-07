Así se verían los integrantes de BTS con 70 años según Tiktok

BTS es uno de los grupos que desde su debut 2013 ha llegado a cientos de fans en Corea del Sur, y que a lo largo de los años sus fans (Army) han ido en aumento en diferentes países del mundo. Con el paso de los años, los mismos seguidores de la agrupación se han encargado de llevar a la agrupación a obtener los mayores reconocimientos a nivel musical, así como elevar su popularidad y el mensaje a través de su música.

Actualmente, dos de los miembros se encuentran prestando el servicio militar obligatorio en su país de origen, causando nostalgia entre sus seguidores, ya que aún faltan miembros que al terminar sus trabajos en solitario, se unirán de igual manera al ejercito sur coreano. Es por esto que una de las maneras de las fans de BTS de seguir creando contenido en apoyo a BTS ha sido constante, entre ellas, sumarse al filtro de tendencia “Cómo te verías a los 70 años”, y las reacciones no se hicieron esperar.

Una de las seguidoras de BTS decidió probar con videos de fragmentos de los integrantes y los resultados fueron poco esperados, causando un revuelo entre Army comentando “cuando los chicos lleguen a esa edad yo ya no estaré aquí en este mundo para verlos viejitos”, “Si así se verán ellos, cómo me voy a ver yo”, “espero me alcance La vida para llegar a esa edad y poderlos ver también”.