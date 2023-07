“Dejé de comer por tres días”: Actriz de ‘Ana de Nadie’ reveló que todo lo hizo por una escena

‘Ana de Nadie’, novela de RCN que se ha convertido en una de las más comentadas en redes sociales, fue protagonizada por Jorge Enrique Abello y Paola Turbay, dos de los más grandes actores y famosos de Colombia. La novela tuvo bastante éxito en los espectadores por la historia que narraba, pues se trataba de una mujer madura que dejaba a su esposo para estar con un joven. Además de contar con Turbay, Adriana Arango fue una de los grandes papales dentro de la historia y en una entrevista reveló detalles inéditos de su actuación.

Ya muchos colombianos conocen el trabajo de Adriana Arango, pues ha hecho parte de incontables producciones colombianas que la han posicionado como una de las mejores actrices del país, pues estuvo ‘La Reina del Flow’, novela que incluso fue tan exitosa que fue subida a las plataformas como Netflix y tuvo secuela, entre muchas más.

Ahora, Arango interpreta a una de las mejores amigas de Ana llamada Violeta, quien también pasa por una crisis personal al encontrar a su hija perdida por más de 30 años. En medio de un live de Instagram que hizo con Paola Turbay y las libretistas de la novela, reveló que dejó de comer por 3 días para una escena:

“Me tocaba estar ‘en pelota’ entonces yo dejo de comer una semana, pero fue tan encima que solo dejé de comer por 3 días y cuando uno deja de comer, uno entra en una ansiedad como si estuviera drogado entonces yo llegué a la escena toda desesperada. El director entró y yo estaba en pelota con una chaqueta y él me pregunta, ¿qué te pasa?, y yo, ‘es que no he comido, tengo hambre’, entonces le dijo a Andrés que apenas termináramos las escenas me llevara a comer una hamburguesa. Yo feliz me paré, me empeloté y grabé todo lo que tenía que grabar, qué regalada”, afirmó la actriz.