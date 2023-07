De cizañeras no bajan a Mai y Guajira en 'Desafío The Box' Foto: Captura de YouTube

El norte de cada uno de los participantes que siguen en pie en la Ciudad de Las Cajas es garantizar su estancia una semana más, pero sobre todo un puesto en la semifinal del ‘Desafío The Box’.

Tras la salida de Flaca y Escudero en la actualidad la casa Alpha cuenta con tres hombres y una mujer. Mientras que en la casa Beta cuatro mujeres y dos hombres. Por lo que, ante la situación en Alpha, de ganar Beta la prueba de sentencia a mujeres, tendrá que enviar a una de las suyas.

Guajira le cuestionó a Sara, en el ciclo en el penúltimo ciclo, sobre si ella quería o no quedarse en competencia, para entonces ponerle el chaleco a ella. En ese entonces Sara mostró toda su disposición para seguir dando lo mejor que puede dar en la pista y desvió el chaleco, que finalmente recayó sobre Cifuentes quien fue eliminada en el box negro.

Ante esto y la situación que se vive en las dos casas, Mai y Guajira han buscado la forma de convencer a Yan para votar, en el caso de que haya elección, por Sara o Juli, para que estas se enfrenten a Aleja.

Las participantes tienen claro que Rapelo no votaría por Juli, por lo que es prioritario convencer a Yan, ya que la complejidad empieza a decir presente en la Ciudad de Las Cajas.

“¿No crees que se nos pueda voltear la torta si hacemos eso? Porque si lo hacemos con maldad de que ella salga, puede que se nos voltee” — Mai

“Maldad no es, es como pensar en nosotras, en el caso contrario ella también lo pensaría” — Guajira

La conversación que se dio en medio de murmuraciones por parte de Guajira y Mai tras la emisión del capitulo no pasó por alto ante los seguidores de lo que pasa día a día en la Ciudad de Las Cajas y no dudaron en reaccionar en las publicaciones del ‘Desafío The Box’.

“Mai y Guajira parecen las villanas de una novela 😂 la risa macabra no fue normal épico momento!! Ja ja ja ja ja 🤡”, “Dios mío, Mai y Guajira son las peores personas que hay en ese desafío, lamentablemente una de las dos gana el desafío”, “Apoyo a Guajira y Mai desde Gamma, pero a veces se pasan 😁 😬 😬” y “Quiero ver un capítulo donde Guajira y Mai no anden de cizañeras. Que de lo último esas dos”, destacan entre las reacciones.