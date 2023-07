Pablo Alborán regresa a Colombia para presentar su gira “La cu4rta hoja”

Pablo Alborán anuncia nueva gira en Latinoamérica, compuesta por 25 conciertos. El cantautor recorrerá algunos de los principales países presentando su nuevo álbum, La Cu4rta Hoja, que es su sexto trabajo musical de donde se emana una gira mundial que tocara más de 25 conciertos en Latinoamérica incluido Colombia en una única presentación el próximo 3 de diciembre en el Movistar arena de la capital.

En diversas entrevistas el artista ha manifestado la emoción que le genera su nuevo álbum La Cuarta Hoja que llegó en un momento muy feliz, “Es un disco más positivo que salió a raíz de todo lo que hemos vivido en pandemia. Ahora volvemos a vivir, a estar conectados y a estar otra vez cerca”.

Todas las canciones de ‘La Cuarta Hoja’ están compuestas por Pablo Alborán en algunas incluye colaboraciones de artistas como María Becerra, Leo Richie, Aitana y Alvaro de Luna y Carín León. “Hemos podido hacer colaboraciones con gente que no tiene nada que ver ni conmigo ni entre ellos y, sin embargo, hemos encontrado un lugar común donde pasarlo bien”, expresó el artista en una reciente entrevista a un medio internacional.

Para Pablo Alborán este disco más orgánico, libre y emotivo tenía un objetivo claro: “No pensar demasiado, hacer música y disfrutar haciendo lo que me gusta”. Y si bien la pandemia obligó al artista a migrar a escenarios más pequeños como los teatros encontró un encanto especial y esa comunicación directa con su público. Ahora su gira mundial que se abre a grandes escenarios tiene una connotación especial y no deja de ser íntima y emocionante.

Sobre el concierto

El artista ha expresado abiertamente detalles de lo que será su gira mundial. La duración del concierto será de un poco más de horas, por lo que, además de mucha intimidad, estarán cubiertas de baile, espectáculos, luces, color y emoción “Va a ser una gira bastante movida, mi idea es que disfrutemos a muerte de este sueño, que para eso estamos aquí”, añadió Pablo Alborán a Radio Televisión de España.

Con treinta y tres años, Pablo Alborán demuestra una madurez dentro y fuera de los escenarios. Como lo expresa el periodista David Fraile el director del portal de noticias la caja de música tv. La cuarta Hoja Es un disco que te abraza lentamente, canción a canción te arropa, te susurra, te sonríe, hace que suspires en una cuenta atrás de sueños imposibles, donde las canciones ya han dejado de ser únicamente tus «amigos» para convertirse en banda sonora tatuada de nuestra vida.

Una gira que llegará a México, Buenos Aires, Costa Rica, Chile, Sallvador, Panamá y por supuesto, Colombia en una única presentación en el Movistar Arena el próximo 3 de diciembre, en la que Pablo Alborán no solo tocará los temas de su más reciente producción sino sus obligados éxitos como; Solamente tu, Saturno, Dónde está el amor, El mismo aire y Amigos por mencionar algunos.