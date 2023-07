“Sarta de mentiras”: Margarita Ortega furiosa por falsa noticia que se difundió en redes sociales

Margarita Ortega es una de las presentadoras más famosas de Colombia y sobre todo una de las más queridas por el trayecto que tiene en la televisión. Fue actriz y tiene hasta tres libros, pero uno de sus momentos más cumbre fue cuando estuvo como presentadora de Noticias RCN.

Sin duda, Ortega se ha destacado durante muchos años y ahora sigue siendo parte de las presentadoras más queridas en Colombia, pues luego de estar en RCN, siguió su carrera en CM&.

Sin embargo, la salida de Margarita del Canal RCN hace siente años se hizo viral en redes sociales, asegurando que a la presentadora la habían echado. El video mostró el momento exacto en donde sus compañeros se despidieron de Margarita deseándole un buen futuro, pero ella se mostró tan sorprendida que dio la impresión de no saber nada sobre su salida hasta ese momento.

Margarita Ortega se pronuncia ante mentiras de su salida en RCN

Ante dicha apreciación, Margarita Ortega se pronunció sobre el momento y las “mentiras” que se estaban difundiendo sobre el momento en redes sociales:

“Queridos míos: para que quede claro: Hace siete años renuncié a noticias RCN para seguir mi camino profesional en CM&. Mis compañeros al aire me dieron unas palabras de despedida que no esperaba, que me conmovieron y sorprendieron. Por favor no ayuden a propagar la sarta de mentiras y bajezas que tratan de promover en redes y la mala intención de quien hizo ese vídeo en Tik Tok”, afirmó la presentadora.

Seguidores de ella en redes sociales le agradecieron por aclarar el asunto, sobre todo porque no es normal que las despedidas se den al aire.