Claudia Bahamón y sus emotivas palabras a Luces Velásquez tras salida de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias, pero también de mucho amor que queda impregnado como una de los aromas de la cocina.

Así fue el caso de la actriz del éxito dramático ‘Yo Soy Betty, La Fea’, Luces Velásquez, quien prácticamente se convirtió en una madre para el resto de sus compañeros por esa sazón hogareña, esas recetas que llevaban a los recuerdos y en especial por su dulzura con todos.

Para despedirla como es debido decidió usar sus redes sociales y le dedicó un post con unas sentidas palabras de agradecimiento por el ser la gran persona que es, y además de la admiración que le tiene.

Indicó que muchos pensarán que por el hecho de trabajar tantos años en la televisión no tiene sus momentos fan y precisó que cuando comenzó hace 22 años su cuarto de maquillaje estaba frente al cuarto de ‘Yo Soy Betty, La Fea’ y desde ese momento observaba a Luces Velásquez.

“Siempre decía ‘esta mujer es demasiado divina, pero además que dulzura de mujer’. Saludaba con timidez de lejos y seguía a trabajar. En esa época aún me daba un poco de pena hablarles a los artistas que llevaban años en tv cuando yo apenas una principiante. Pasaron los años y cuando comenzamos las grabaciones de MasterChef Celebrity y la vi por primera vez me le tiré en plancha (literal jajajajaja muy yo) y grité: ‘nooooo puedo creer que te esté abrazando, soy súper fan tuya. Te admiro un montón. Que alegría y que honor poder trabajar a tu lado’ #MomentoFan. Y bueno que les digo. Este abrazo es el más bello que me han dado”.

Claudia Bahamon acompañó el texto con dos fotografías con la actriz en la que está la está cargando como un bebe y agregó cada una de las virtudes que vio en ella como despedida.

Su eliminación fue un hecho que marcó mucha emotividad no solo a quienes estaban con inmunidad en el balcón y los que le acompañaban en la estación de los delantales negros, sino en el atril, pues la presentadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, Claudia Bahamón, se mostró muy afectada por la salida de la actriz.

“Gracias my lovely Light por tu amor, tu alegría, tu positivismo, tu actitud y claro, tu luz. Gracias por cargarme en tus brazos y darme tanto amor. Gracias infinitas. Que sigas brillando por siempre. Te quiero @lucesvel #masterchefcelebrity”, finalizó Claudia Bahamón.