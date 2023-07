“Una rat@″: Tekashi69 se descargó contra Anuel AA por revelar el rostro de Cattleya, hija de Yailin

En las últimas semanas, Tekashi 6ix9ine y Yailin ‘La Más Viral’ se han hecho virales por las fotos que ambos ha compartido en sus redes sociales, donde se les ha visto bastante cercanos. Los artistas quienes por su cercanía han despertado los rumores sobre una relación de pareja también colaboraron en una canción que se titula ‘Pa’ Ti’, el tema se hizo rápidamente tendencia y los dos cantantes han recibido cientos de comentarios sobre el posible romance que existe entre ellos.

Le puede interesar: Tekashi 6ix9ine desató controversia luego de que se filtraran fotos íntimas junto a Yailin

La vida de Yailin es todo un tema de interés para muchos en redes sociales y en los medios de comunicación y es que la dominicana se ha convertido en el centro de atención luego de que se conociera que mantuvo un matrimonio con Anuel AA. Esta unión fue la que trajo al mundo a Cattleya, la primogénita de la joven artista que recientemente celebró su cumpleaños número 21.

Le puede interesar: Yailin se arrodilló ante Tekashi 6ix9ine en una pose bastante explícita: “Aquí hay gato encerrado”

Sin embargo, una nueva foto desataría la irá del rapero mexicano 6ix9ine quien se fue contra Anuel AA por subir una imagen de la pequeña Cattleya, justo el día de su nacimiento, cuando aún estaba en el hospital. Al parecer la imagen se publicó sin la consideración de Yailin, cosa que irritó el temperamento tanto de la cantante dominicana como del mexicano, que no tardó en arremeter contra Anuel AA.

Tekashi 6ix9ine se fue contra Anuel y defendió a Yailin

A través de un comentario en la misma foto de la pequeña, Tekashi no tuvo reparo alguno en responder que: “Eres una r4t@. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses”, comenzó el artista.

Le puede interesar: 6ix9ine le da clases de conquista a Anuel y le regaló costoso reloj a Yailin ¿Cuánto vale?

“Para el mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres una r4t@, la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes”, remató Tekashi.

Los fuertes comentarios del rapero libraron la sorpresa de muchos seguidores en la red social, quienes notaron que dentro de las acusaciones, el rapero mexicano aseguró que el boricua no ha estado al pendiente y al cuidado de la pequeña como presume en sus plataformas. Este escándalo llega luego de que Anuel AA recibiera cientos de críticas por la publicación de una foto con quien sería su nueva pareja.