“Todavía no escucho”: Anahí reveló más detalles de su accidente ¿Qué dijo del Tour de RBD?

Fue la noche del 20 de junio, cuando Anahí compartía en sus redes sociales cómo se estaba preparando para el Tour de RBD que está a punto de comenzar, cuando sufrió un accidente que le perforó el tímpano, esto habría sucedido durante una prueba de audio en el que un molde para los in-ears que usuaría en los conciertos provocó que la cantante no pudiera escuchar.

Al reencuentro al que se sumarán casi todos los integrantes de la icónica telenovela como Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Ukermann: Anahí parecía estar viviendo uno de sus días más felices hasta que sucedió lo inesperado.

Anahí Instagram: @anahi (Instagram: @anahi)

Su accidente provocó el terror entre los fans, quienes se preguntaron si, después de lo sucedido, el tour continuaría en pie, y es que, Anahí describió ese día como perfecto, hasta que sucedió el accidente del que contó detalles sobre su primera visita al médico contando a sus casi 12 millones de seguidores en Instagram: “No oigo nada, así que corrí al hospital. El doctor dice que hay una pequeña perforación de tímpano... Estoy en shock. Bien dicen que cuando tanta energía se mueve pasan las cosas que menos imaginas. Pero todo va a estar perfecto”.

Anahí actualiza su estado de salud

Anahí compartió a través de sus redes sociales una actualización sobre su estado de salud, donde se le vio visitando al doctor, mientras en la pantalla, se veía el estado en el que se encuentra su oído, posteriormente, en otra historia, la cantante de ‘Sálvame’, escribió:

“Todavía no escucho y eso no le encanta al doctor, pero debo empezar a escuchar pronto. Sé que así será: En verdad mil gracias por todos los mensajes y preguntas. Yo les juro que daré todo en ese tour, de eso no tengan duda. Si no está al 100 ese oído, tenemos otro. ¡Nada nos frena!”.

Anahí Instagram: @anahi (Instagram: @anahi)

Luego de postear esas stories, Anahí compartió, una entrevista con una revista People en Español donde dio más detalles de lo ocurrido el 20 de junio, cuando se llevó la preocupación del público por su estado de salud. En ella narró el valor de su esposo Manuel Velasco, como apoyo y lo mucho que sufrió cuando se perforó el tímpano, dando más detalles al respecto.

¿Qué le pasó a Anahí? La cantante revela más detalles y habla del Tour de RBD

Anahí estaba emocionada por su participación en la gira de RBD, pero su accidente lo cambió todo, fue a la revista People a la que compartió más detalles sobre su estado de salud y lo doloroso que fue el momento en el que vivió su perforación de tímpano:

“Estaban haciéndome el molde para lo in ears nuevos para el tour. Al sacar la mezcla ya seca de mi oído, esta se rompió y quedó un pedazo adentro” y agregó el profundo dolor que sintió “Ni en mis dos partos lloré. No, en verdad el oído es muy sensible y sí dolió”. Y añadió que no escucha nada del lado derecho.

RBD Instagram: @maiteperroni (Instagram: @maiteperroni)

A su vez, la cantante añadió el aprendizaje que dejó en ella su accidente de tímpano, y es que la cantante estaba verdaderamente enfocada en brillar y sacar adelante la gira de RBD que está a poco más de un mes de comenzar.

“Creo que esto vino a decirme algo. Tal vez suena muy loco, pero siempre que pasan cosas en la vida creo en el poder de ver el aprendizaje en todo”, y añadió “Tal vez tenía que dejar de escuchar para escucharme”.