Desmienten a influencer colombiana que dijo qué “los hombres deben pagarle todo a las mujeres”

A través de sus redes sociales, la tiktoker colombiana Canela Bayona causó revuelo recientemente por hacerse viral, después de que sin pena alguna ella subiera un TikTok donde según sus palabras, afirmaba que los hombres ganan más y gastan menos. Además, usando el argumento de que las mujeres se encuentran en desventaja económica frente a los hombres, y por eso “asume” que tienen los mismos gastos.

Canela Bayona dice que gracias a contextos que no tienen relación alguna con lo que plantea, como el aumento en gastos gracias al uso de productos para la menstruación o de salud y belleza, son factores para que ella piense que un hombre esta en ventaja contra ella.

“Solo en productos de gestión menstrual, las mujeres gastamos alrededor de $210.000 anuales, en productos de salud y belleza las colombianas gastamos $300,000 pesos trimestrales, qué quiere decir esto que es $1.200.000″. o “Productos de higiene personal como cremas para la piel, cuchillas de afeitar o desodorante son 13% más caros para las mujeres, una camiseta femenina supera el 40% del precio de una camiseta masculina, cifra confirmada por el Fashion Institute of Technology de Estados Unidos”.

Y no siendo suficiente con hablar de los salarios (que si, si existe dicha brecha de desventaja a la hora de hablar de salarios, eso no tiene nada que ver con lo que ella busca argumentar), afirma además que los hombres “ganan tiempo para ellos una vez se casan”, pero con las mujeres no sería así que resultan invirtiendo en el cuidado del hogar un total de 7.3 horas, o lo que es igual, una jornada de trabajo.

“Esta realidad, sumada al hecho de que aún tenemos una brecha salarial entre hombres y mujeres, y esto sin mencionar el trabajo no remunerado en el hogar. Según varios estudios, cuando una mujer se casa pierde 7.3 horas de su vida, o sea, obtiene otro trabajo y cuando un hombre se casa gana 3.9 horas libres de su día”. A ella se le olvidó que existen las amas de casa que les gusta dedicarse a este oficio, por cierto.

Esto fue razón suficiente para que en redes ‘la despedazaran’, y los comentarios no han sido nada amables con ella. Muchos cibernautas que se han encontrado con su contenido en TikTok, afirman que no es la primera vez que ella sale con comentarios completamente desinformados solo para dar de que hablar y viralizarse, y que ella misma no es capaz de medir el calibre de error que sus consejos cargan.

No solo eso, el hecho de que esta mujer esté minimizando la independencia laboral y financiera, algo por lo que muchas mujeres deben luchar a diario para obtener, a el hecho de que si un hombre paga o no una cena, deja mucho que desear.

Además, la economía en pareja es uno de los aspectos que hay que tener como base al momento de establecer una relación. Es más, no es necesario estar con una pareja para entender que la forma mas sana de actuar en estos contextos es dividir las cuentas o que cada quien pague lo que consuma (cuando no es una invitación que previamente se acordó)

Otro TikToker desmintió a Canela Bayona y a su afirmación sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres; la dejó “viendo un chispero”

Entre todos los comentarios en contra que recibió, hubo un TikToker al que no le faltaron pelos en la lengua para dejarle las cosas claras a esta mujer, y con cuentas en mano y fuentes confiables, desmintió cada una de las ‘absurdas’ afirmaciones que hizo.

Se trata de @sebas_irreverente, un creador de contenido en TikTok basado en finanzas y economía, y para demostrar que Canela Bayona todo lo que dijo es erroneo, hasta cuentas le sacó para demostrarle que sus opiniones no podían ser mas alejadas de la realidad.

Le explicó la realidad de las brechas salariales, tocó muy acertadamente la razón del porque usar la carta victimaria de los productos íntimos femeninos no tienen relación alguna con lo que plantea, partiendo por el hecho de que las necesidades entre ambos lados son completamente diferentes, terminó por matar cada uno de los “argumentos” que esta influencer dio: