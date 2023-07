Daniela Álvarez se siente orgullosa porque aún es la que más ‘levanta’ en la discoteca

Daniella Álvarez es una ex reina de belleza, presentadora y modelo colombiana, Señorita Colombia que representó a su país en Miss Universo 2012. Se ha vuelto la inspiración de muchos espectadores luego de que perdiera su pierna y ella lo afrontara con la mejor actitud.

El 2020 fue un año complicado para Daniella, ya que perdió su pierna a causa de una isquemia que impidió el paso de la sangre a su pie. Sin embargo, este suceso le ha permitido a Álvarez reinventarse y conocer capacidades de ella que no sabía.

La también presentadora del ‘Desafío The Box’ reveló en sus redes sociales que uno de los lugares al que le daba miedo asistir eran las discotecas, al igual que la playa, no solo por el sentimiento del qué dirán, sino también por el miedo de caerse y de no tener en qué sostenerse también le generaba un poco de pánico.

Sin embargo, cuando hasta ahora estaba probando sus prótesis, decidió ir a una discoteca y se dio cuenta de que no había perdido su encanto:

“Fui a una mesa donde solamente había Miss Colombia, ya te puedes imaginar a estas mujeres con extensiones de pelo, pestañas postizas, los cuerpazos, los tacones, las pintas y yo hoy en día solamente puedo usar tenis. Estaba preocupada porque no quería que me empujaran, estaba también enfocada en bailar y ser feliz. Solo te quiero decir que de toda la mesa, la que más levante, como dicen por ahí, fui yo y eso nos comprueba que en la vida, lo más importante, es la actitud”, terminó por decir Daniella.

¿Daniella Álvarez sigue con Daniel Arenas?

Por las últimas entrevistas que dio Daniella, siguen juntos, pero decidieron no publicar nada de su relación en redes sociales, pues fueron vistos en Miami, pero mantuvieron toda la discreción.