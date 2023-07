Shakira tuvo que ‘subir de peso’ para grabar su video con Manuel Turizo y nadie lo notó

Shakira Youtube Shakira: Shakira, Manuel Turizo - Copa Vacía (Official Video) (Youtube Shakira: Shakira, Manuel Turizo - Copa Vacía (Official Video))

Shakira volvió a hacer de las suyas con un nuevo tema junto a Manuel Turizo en el que dejó varias referencias ocultas sobre su relación con el exfutbolista, Gerard Piqué. Pero también aprovechó para confesar que tuvo que ‘subir de peso’ para grabar las escenas en el videoclip, que a diferencia de las indirectas para su ex, muchas personas no lo notaron.

Desde que terminó su relación, la colombiana ha decidido llevar su duelo de una manera bastante interesante: facturando. Y es que la mamá de dos hijos ha logrado sacar una gran cantidad de canciones exitosas en las que lanza duras indirectas a su expareja al ritmo de tonadas pegajosas que encantan a sus seguidores.

Pero muchos internautas creyeron que este nuevo tema con Manuel Turizo sería algo diferente debido a que hay ciertas quejas sobre las canciones monotemáticas de Shakira. Sin embargo, igual se presentaron varias referencias a su antigua relación con el español.

Y si bien logró ocultar varias de ellas para que sus seguidores se divirtieran encontrándolas, también reveló recientemente que había otro detalle que muchos no notaron: tuvo que ‘ganar peso’ para que la mayoría de las escenas de este videoclip salieran justo como ella quería.

A pesar de que la cantante luce igual de delgada que en sus recientes videoclips, a través de un grupo de difusión en Instagram reveló varios detalles de la producción, indicando que estuvo cargando con un peso extra durante la producción: su cola de sirena.

“Lo de ser una sirena no ha sido nada fácil, sobre todo porque la cola no saben lo que pesaba. No era nada, nada liviana”, comenzó a relatar Shakira, dejándole una encuesta a sus seguidores para que respondieran cuánto pesaba este extra en su video.

Seguidamente indicó en una nota de voz en inglés que la cola de sirena terminó pesando 11,3 kilogramos, un extra que tuvo que cargar durante la filmación del clip. También detalló que este accesorio fue diseñado por expertos en colas de sirena y que su peso se debe a la forma y el material con el que estaba hecho.