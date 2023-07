“Irresponsable”: le dan con todo al prometido de Daniela Ospina por “descuidarla” durante su embarazo

Daniela Ospina se encuentra en una etapa muy avanzada de su embarazo, por lo que a medida que pasan los meses va necesitando cada vez más atenciones. Es por eso que varios de su seguidores no se han contenido a la hora de criticar a su prometido, Gabriel Coronel, por no estar del todo atento de las necesidades de su pareja.

La colombiana sorprendió a muchos de sus seguidores y a varias figuras del espectáculo nacional al anunciar que se convertiría en mamá por segunda vez, destacando las reacciones de asombro y emoción de su hija, Salomé, y de Gabriel Coronel.

Puede leer: Menos mal Daniela ya tiene cancha: Así reaccionó Gabriel Coronel al sentir por primera vez a su bebé

La influencer ha respondido varias preguntas sobre su embarazo, indicando que ha sido un proceso muy diferente al que vivió con su niña, mostrando fotos de cómo fue su fiesta de revelación de género e incluso contando la fecha tentativa en la que Lorenzo podría nacer.

Y si bien el venezolano ha estado presente en la mayoría de los eventos importantes del embarazo de Daniela Ospina, durante estos últimos días muchos internautas han notado la ausencia del actor en el perfil de su prometida.

En sus más recientes publicaciones, la empresaria ha subidos fotos y videos en las que aparece por su cuenta o acompañada de Salomé, destacando la ausencia de Coronel.

Lea también: El ‘regalito’ con el que la hija de Daniela Ospina la sorprendió, todo por la llegada de su hermano Lorenzo

Este detalle desató varios mensajes en la sección de comentarios de una reciente publicación de Daniela Ospina, en donde se puede ver paseando con su hija en un muelle.

“El marido de Daniela se ve simple como pareja y su embarazo debe de abrazarla, no dejándola tirada. El amor se demuestra, yo no veo amor de pareja acá”, “Irresponsable dejándola a su bola durante estos meses”, “Descuidándola, dejándola sola, no le da amor a su bebé. Qué hombre” y “Por qué nunca te abraza @gabrielcoronel ? Ni siquiera te toca la pancita, nada” son algunos de los comentarios que se pueden leer en una de sus más recientes publicaciones.