¿Duelo de capitanas? Guajira del ‘Desafío The Box’ sorprendió al sentenciar a Cifuentes

Próximamente el ‘Desafío The Box’ mostrará la prueba de muerte en la que se enfrentarán los capitanes, pues por los hombres irán Sensei, capitán de la casa Alpha contra Ricky, quien fue capitán de la casa Beta. Sí o sí ese día el equipo morado perderá a uno de sus hombres.

Mientras que, por el lado femenino, tras haber ganado la prueba de sentencia, premio y castigo el equipo Beta decidió sentenciar a Cifuentes, una decisión liderada por Guajira, quien porta el chaleco de sentencia en ese equipo. Días atrás, antes de ganar en el box arcoíris, ya la costeña había dado sus motivos para enfrentarse a Aleja, por lo que la decisión de que sea la capitana de Alpha, cambió la opinión colectiva rotundamente.

Guajira dijo en ese entonces que, a estas alturas del juego, a ella no le daba miedo enfrentarme con Cifuentes o la que sea, pero la verdad es que no quiere que Aleja pase a la semifinal y ella yo, ya que considera que Aleja no ha destacado.

“Lo que mi corazón en este momento siente, sin ego, es que no es el momento de sentencia a Aleja, yo quisiera enfrentarme con Cifu. Igual Dios tiene el control, lo que Él quiera yo lo voy a aceptar” — Guajira

Es así como la misma guajira llegó a la casa Alpha a entregar el chaleco y reiteró que no hay más opciones para sentenciar, por lo le hizo entrega del chaleco a Cifuentes reiterándole que es un desafío de capitanas y que le tiene mucho respecto, por lo que le desea lo mejor.

Es de recordar que Cifuentes va en las mismas condiciones que cuando la prueba de capitanas en la que estaba sin comida y con un castigo que derivó en el cansancio absoluto, pero que fue el aliciente para que Cifuentes llegara al primer lugar dejando a Guajira atrás —en una prueba que sigue siendo cuestionada pues muchos aseguran que fue diseñada para que Guajira perdiera— y extinguiéndose así la casa Gamma.

Por su parte Aleja le aseguró a Cifuentes que la sentencia se debe a la espina que le quedó a Guajira tras perder la capitanía y bajar la bandera de su equipo, a lo que la capitana de Alpha respondió de manera contundente.