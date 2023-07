Mujer aseguró que es alérgica a su novio, ¿cómo hacen para darse besos?

Virginia Nault tiene 22 años y se volvió viral en redes sociales luego de revelar la chistosa historia que tiene al Aldo de su novio, pues confesó que desde que lo conoció empezó a presentar síntomas bastante notorios.

Todo empezó en el 2022, en diciembre exactamente, cuando al principio no le prestaba atención, pues pensaba que se trataba de algo al azar, pero poco a poco se dio cuenta que dichas picazones iban en aumento y a pesar de probar cambiando de shampoo, jabón y demás productos, no cambiaba nada sus síntomas en su cuerpo.

El joven se llama Steve Johnson, y luego de que Nault, una chica de Boston, revelara su graciosa historia en las redes sociales, muchos aseguraron que se trataba de un engaño por parte de él, pero ella lo defendió ante todo afirmando:

“Cuando la gente dice que mi novio me engaña, simplemente me da risa. Al final del día, no me conocen, no lo conocen y no conocen nuestra relación”, afirmó Virginia para el New York Post.

¿Qué dijeron los médicos sobre la mujer alérgica a su novio?

Virginia Nault reveló que le han hecho exámenes de todo tipo:

“Pensamos que era una alergia estacional aleatoria. Me harán una prueba ambiental y otra prueba de productos e ingredientes. Tengo que decir que ya hemos reducido el campo: sabemos que no es por el champú, ni el detergente o acondicionador. Hay algo de él que me hace tener esa reacción. Soy alérgica a él, algo en el aire de su apartamento, un producto para el cuerpo o algo que se aplica”, afirmó la mujer, quien no tiene miedo a darle besos y a enfrentar las consecuencias.

Eso sí, dejó claro que él ha estado apoyándola en todo el proceso y teniendo paciencia para ver qué puede estar pasando.