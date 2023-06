“Todo pasa”: Carolina Cruz sorprendió con ‘atrevido’ tatuaje y no dudaron en atacarla por su edad

Carolina Cruz es una empresaria, presentadora y modelo quien se ha destacado por su participación en Noticias RCN, en la sección de entretenimiento. Luego haciendo parte del programa ‘Día a Día’ y se espera que en los próximos meses haga parte de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’.

Además de ser una de las figuras más reconocidas en la esfera del entretenimiento, luego ser muy activa en sus redes sociales, tanto así que ha generado polémica por sus constantes apariciones y por ende, declaraciones. Sin embargo, en esta ocasión sorprendió con su nuevo tatuaje.

En principio, la presentadora aseguró que desde hace varios meses venía pensando el nuevo tatuaje que se realizaría, cabe destacar que aquellos que tiene en distintas zonas de su cuerpo son pequeños y delicados. En medio de sus declaraciones reiteró: “Les tengo un chisme tengo un compañero de Día a Día que quiere hacer todo lo que yo hago, me antojé de un tatuaje y él, yo también me lo quiero hacer”.

Seguidamente, la caleña indicó que “le tocaba ganarle” pues estaban en medio de una competencia, tanto así que uso el famoso dicho el que primero pega, pega dos veces, destacando que ella fue la primera en realizarse el tatuaje. La presentadora mostró el lugar elegido para la realización del mismo, el cual resultó ser su pecho, sin embargo, no reveló detalles de lo que se haría por ese momento.

Horas más tarde el encargado de revelar el paso a paso de este proceso fue su tatuador, en donde Cruz se mostró bastante emocionada, en el tatuaje se lee: “Todo pasa” y el lugar específico fue su debajo de sus senos, al parecer, para recordarse la serie de momentos que ha tenido que atravesar tanto con sus hijos como en el ámbito profesional y que los ha podido sobrepasar.

Sin embargo, la serie de críticas con respecto a su actuar no se hicieron esperar, pues varios internautas en especial, mujeres destacaron que ya no está en edad de tatuarse y mucho menos en mencionada zona. Ante los fuertes comentarios otras usuarias salieron en defensa de la presentadora y más allá de esto del ser mujer, destacando que no hay edad para realizar las cosas que se desean y dejando claro que es increíble como algunas mujeres en vez de apoyarse terminan estando en contra de las demás.