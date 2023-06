Rapelo del 'Desafío The Box' confesó el motivo por el que no está rindiendo en las pruebas Foto: Captura de YouTube

La convivencia en la casa Beta del ‘Desafío The Box’ tiene sus altas y bajas, pues las murmuraciones en cada rincón se han hecho sentir luego de la reestructuración que derivó de la prueba de capitanas.

El encuentro de miembros de Alpha y Gamma con los Beta ha ocasionado que las recriminaciones estén a flor de piel y se cuestione el trabajo que hacen los demás por permanecer una semana más en la Ciudad de Las Cajas.

En los más recientes capítulos algunos han cuestionado el desempeño de Rapelo, pues consideran que no está siendo el suficiente o al menos como lo hacía en su anterior casa Alpha, lo que llamó la atención de algunos como Yan, pero también de Guajira quien decidió decírselo en la cara de la mejor manera.

“Niño ve acá, te voy a decir algo, no sé qué está pasando, porque no estoy viendo al Rape que veía en Alpha, con honestidad, te siento que no sé si te estas cohibiendo o si en razón también el trance en el que tenemos porque yo siento que también a mí me ha afectado lo de Gamma la verdad. O sea, necesito ver al que nos tenías acostumbrado, el que llegó”, le dijo Guajira a Rapelo.

El participante se mostró mas que sorprendido por el comentario y sirviéndose de la oportunidad aprovechó para exponer sus motivos, pero también para desahogarse al respecto, pues aseguró que siente temor por su rodilla y que además está muy cansado ya que al igual que la mayoría lleva 53 días en competencia.

“Hay unos factores que, si me han dado como un poquito, eso que he bajado un poquito el rendimiento. Uno por el tema de la rodilla, porque me inyectó eso de que no quiero volver a pasar eso y ayer yo sentí un dolorcito otra vez y eso como que me ha tenido con la cabeza. Dos, me siento muy cansado, pero ajá toca meterle ganas. Tres, me levanté pensando mucho en mis hermanitos. Entonces son muchas cosas que se suman, golpe tras golpe. Te lo agradezco que me lo hayas dicho”, contestó Rapelo.

Es de recordar que en las redes del ‘Desafío The Box’ algunos se han atrevido a asegurar que Rapelo tiene una alianza para avanzar a la parte final del programa con su equipo original, por lo que no está rindiendo en las pruebas.