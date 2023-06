Alina Lozano conoció a su contemporánea suegra y ‘se regó’ en contra de quienes creen que terminó con Jim

A pesar de llevarle 31 años a su prometido Jim Velázquez, la actriz Alina Lozano enfrentó recientemente una de las situaciones más cruciales en una relación sentimental, conocer a la mujer que le dio la vida y fundamento en valores a su alma gemela; y de paso realizó una fuerte crítica a las personas que hacen burla de la palabra ‘suegra’.

“Es increíble como no ha evolucionado el tema de la suegra en el humor. Hay algo supremamente despectivo hacia la mujer desde su rol de suegra. Hoy yo estaba nerviosa por muchas razones por que realmente yo no la conocía. Decidí preguntarle de una vez como prefería que le dijera si ‘señora Alba’ o solo ‘Alba’, como ella se sienta cómoda, yo me dirigiré a ella”, fue la manera en que la actriz dio a conocer su experiencia con la madre de Jim Velázquez, afirmando que a pesar de que ambas son contemporáneas siempre tendrá una relación de respeto con ella.

Alina Lozano se conmovió al pensar lo que pasaría si termina con Jim Velázquez

En un reciente video publicado en su cuenta de Facebook, la mujer que interpretase a ‘doña Nadia’ en la telenovela ‘Pedro el Escamoso’ de Caracol Televisión, se fue en contra de la actriz mexicana Silvia Pasquel, quien el crítico fuertemente por su relación con Jim Velázquez en la cadena Univisión.

“Cuando hay una diferencia de 25 años, me parece que no es una relación que pueda prosperar. Normalmente, los muchachos, lo que están buscando, más que una mujer o una amante, es una madre y también terminan siendo tus hijos, terminas manteniéndolos”, manifestó recientemente Pasquel.

Respecto a esto, Alina decidió opinar al respecto dando a conocer lo que pasaría si ella y su ‘pollo’ terminan su relación: “Si yo terminara con Jim mañana, el compromiso, el amor y todo lo que hemos vivido, no, no lo quita nadie. Yo tengo la costumbre de llevarme esos buenos momentos, me llevo los mejores recuerdos, eso no te lo quita nadie”, aseguró.

