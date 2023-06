¿Rencoroso? hombre pavimentó todo el municipio menos la calle de su ex

Pavimentó todo el municipio menos la calle de su ex Captura Youtube

Camilo Barceló Torres es el protagonista de la historia que está siendo tendencia en redes sociales por su particular historia amorosa que trascendió hasta convertirse en alcalde de su municipio, Soledad, Atlántico.

Fue mediante el programa de ‘Los Informantes’ del Canal Caracol que salió a la luz dicha historia. Camilo Barrceló es conocido en el municipio como ‘Hombre verde’ o ‘Viejo verde’, ya que todo el tiempo viste de verde, inclusive la fachada de su casa se encuentra pintada de este color. Pero dicho gusto por usar este color fue desde el momento que le fueron infiel “Desde que le pegaron el primer cacho, el hombre se puso verde”, narró un amigo cercano a Camilo Barceló.

Pero el caso principal de esta historia es también a raíz de la misma infidelidad, ya que después de cuatro años de matrimonio su esposa lo abandonó “Me quedé solo, se llevaron todo. Vino también mi divorcio, solicitado por ella y exigido por el nuevo novio”, pero no fue sino hasta 1987 que Camilo pudo cobrar venganza.

En ese mismo año Camilo Barceló se convirtió en alcalde en dicho año decidió pavimentar el municipio menos la calle de su ex esposa “Estaba dolido (…) fue una reacción mía, un castigo”, menciona. En redes sociales las reacciones no se hicieron esperar " no lo juzgo porque perfectamente voy a ser yo”, “El menos rencoroso”, “Los vecinos de la señora y nosotros: cual es el daño que hicimos”