Luces Velásquez de ‘MasterChef Colombia’ terminó llorando tras el reto

El programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias.

Luces Velásquez, actriz del éxito dramático de todos los tiempos ‘Yo Soy Betty, La Fea’, es una de las más queridas en el programa, pues posee una amplia sabiduría y fuerza para solucionar cada uno de los retos que se plantan frente a las cocinas del programa.

En el reciente capitulo se sumó como pareja, a un reto en el que debían trabajar con chocolate, al creador de contenido Mario Ruiz, quien ha destacado en la preparación de postres.

Cuando los tres chefs y jurados Nicolas de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, dieron las indicaciones de la caja misteriosa, la pareja empezó a dilucidar sobre qué harían para sorprender a todos y entre sus ideas estaba la de panderos y pan de yuca.

Al momento de la preparación la actriz confesó que la receta la llevó de regreso a su infancia, ya que recordó y revivió, en medio de lágrimas, a su mamá de quien una de las cosas que recordó es que ella hacía panderos.

“No pensé que MasterChef me fuera a traer como con la cocina, o sea no tengo como claro qué es lo que pasa con esta cosa que trae los recuerdos como tan vivos. Mama era buena panadera, recuerdo que llegábamos del colegio y había panes rellenos, roscones”

El tiempo del reto llegó a su fin y tan solo tres preparaciones fueron las escogidas para ser presentadas ante los tres chefs y jurados Nicolas de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, para definir cuál se llevaría el pin de inmunidad, subir al balcón y no ir a reto de eliminación.

La actriz Luces Velásquez y Mario Ruiz fueron parte de los escogidos y al llegar al atril y contó lo que vivió en la preparación, conmoviendo así no solo a los demás participantes, sino a los televidentes.

“Yo no sé si voy a ganar o no, yo ya gané lo que tenía que ganar, fue que tuve a mi mamá una hora conmigo. Volví a los 7 años, mi mamá revivió, y de pronto estaba cocinando y mis manos, son mu parecidas a las de mamá, y de pronto vi las manos de mi mamá haciendo los panderos y las lunas, terminé llorando, fue bonito volverla a traer. No sabía que MasterChef me podía hacer ese favor”

— Luces Velásquez