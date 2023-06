Salida de Marcela Benjumea de ‘MasterChef Colombia’ desató críticas y aseguran que debió ser otra

Hace pocos días ‘MasterChef Celebrity Colombia’ dio a conocer quién era su cuarto eliminado de competencia, esto tras un reto de los delantales negros en los que se midieron seis participantes.

La actriz Daniela Tapia, el creador de contenido Mario Ruiz, el humorista Adrián Parada, el actor Álvaro Bayona y el también creador de contenido Biassini Segura, y La actriz Marcela Benjumea, quien salió del programa como la cuarta eliminada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

Esta era la primera vez que Marcela Benjumea portaba el delantal negro, pues desde el inicio del programa destacó por unas exquisitas preparaciones que dejaron complacido el paladar de los chefs Nicolás de Zubiria, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, así como el los comensales en los retos de campo.

Sin embargo, la actriz tuvo que presentarse en el reto de eliminación para la preparación de un estofado o guiso en el que un error técnico de haber lanzado la harina antes de tiempo le costó el puesto.

La salida de Marcela Benjumea, al igual que la anterior del padre Walter, se dio en medio de mucha emotividad y lamento por el resto de sus compañeros, pero también de los televidentes quienes aseguran que su salida fue más que injusta.

Muchos argumentan que debido a que la actriz era muy sobria en sus intervenciones no generaba puntos álgidos como los otros participantes, así como también quienes pusieron en tela de juicio la preparación de Daniela Tapia y Mario Ruiz, la cual consideraron que estaba por debajo de la de Marcela Benjumea.

“Claro, la sacaron porque no generaba controversia ni problema. Una dama”, “Dejan a Laura que genera controversia y que nadie la quiere 😒”, “Debió salir Mario y no Marcela 😢”, “Ay nooooo 😔 😔 debió salir Mario o Daniela”, “No merecía salir, hay participantes que no cocinan muy bien y solo los dejan por tener más seguidores” y “Ayyyyy no empezaron a dejar ver que todo está premeditado la que tenía que salir era Daniela 😡 🤦🏼 😡 🤦🏼 😡 🤦🏼 😡”, son solo algunas de las reacciones que destacan en las publicaciones de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.