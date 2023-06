¿Cambio?, el polémico antes y después de Alina Lozano tras rejuvenecimiento facial

Alina Lozano es una de las actrices más reconocidas de Colombia por la gran trayectoria que lleva en el país, pues ha hecho parte de varias producciones y novelas importantes. Últimamente, la actriz ha sido noticia porque se comprometió con su novio al que le lleva 30 años de diferencia, por eso mismo decidió hacerse un rejuvenecimiento facial y así quedó.

Muchos usuarios en internet criticaron la relación que sostenían Alina y Jim Velásquez, pues consideran que una relación así no tiene futuro. Sin embargo, no solo se comprometieron, sino que demostraron que están dispuestos a superar cualquier problema con el amor que se tienen.

Uno de los cambios que ha hecho Alina Lozano ha sido su rejuvenecimiento facial, que ha generado comentarios encontrados en los usuarios que han podido ver el cambio.

En las redes sociales, Alina Lozano decidió compartir varias fotografías de su cambio en la piel, en donde no solo se ve más estirada, sino que incluso le quitaron las pequeñas manchas que tenía.

Ante esto, varios usuarios decidieron comentar lo que pensaban sobre el procedimiento al que se sometió la actriz, tratando de verse más joven al lado de su novio:

“El que puede, puede y el que no, critica. ¿Cuántas con la edad de ella no quisieran hacerse lo mismo y no pueden?, eso le sube el autoestima”, “igualmente eso no cambia la edad que tienes”, “creo que son afortunadas quienes tiene la oportunidad de quererse ver diferente y pueden hacerlo realidad”, “a la gente le encanta criticar todo el tiempo, nunca pueden ver lo positivo de algo solo lo negativo, si ella se siente bien y feliz con el chico es su vida la gente debería alegrarse más por la felicidad de otros”.