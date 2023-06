¿Lo usaría? ‘Epa Colombia’ mostró que ahora orina de pie gracias a un nuevo emprendimiento

‘Epa Colombia’ volvió a generar controversia en las redes sociales, y en esta ocasión se debe a la curiosa demostración que hizo sobre un nuevo emprendimiento: un dispositivo que permite a las mujeres orinar de pie. Y es que a través de sus historias de Instagram no tuvo problema en mostrar cómo funcionaba, sin ningún tipo de simulacro o censura.

Desde que comenzó este año, la influencer ha dejado ver que quiere estar más enfocada en su faceta de empresaria, mostrando lo involucrada que está con sus locales de belleza, sus keratinas y otros productos para el cuidado del cabello.

Puede leer: ¿Lista para Rápido y Furioso reto Patio Bonito?: ‘Epa Colombia’ presumió su nuevo y lujoso carro

Pero tal parece que la colombiana también se toma su tiempo para probar nuevos productos, lo cuales no necesariamente están vinculados con su tipo de mercancía, sino algo más orientado al sector sanitario.

Y es que a través de varias historias de Instagram le mostró a sus seguidores el prototipo de un nuevo dispositivo para orinar de pie hecho de un material impermeable con un agujero y una especie de embudo que funciona como desagüe, de modo que facilite a las mujeres orinar sin tener que doblarse o agacharse cuando las situación no es viable.

“Esto te lo pones en la parte de atrás, amiga, y acá orina. Digamos un ejemplo: tú tienes una faldita o algo así, digamos yo la pijama, se lo mete así y listo, amiga”, dijo Epa Colombia mientras hacía la gráfica demostración en sus historias.

Lea también: Las riesgosas consecuencias que podría sufrir ‘Epa Colombia’ tras ponerse diamantes en sus dientes

Al principio, la creadora de contenido dejó ver que no tenia ganas de orinar, por lo que decidió hacer un corte en las tomas para pasar a otra en la que estaba en un baño, y usando el dispositivo sin pena procedió a relajar su vejiga frente a la cámara para demostrar la funcionalidad del producto.

En la misma serie de clips, Epa Colombia dejó ver lo encantada que estaba con esta idea, dejando claro que ahora será más fácil para ella orinar en lugares poco usuales, como su carro: “Lo amé un montón. Me encantó, qué mujeres tan emprendedoras. Me fascinó, me queda muy fácil orinar en el carro, más fácil, no me mojo”.