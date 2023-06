Así se burla Lina Tejeiro de “los intensos” ¿Le ha tocado alguno?

La modelo y actriz Lina Tejeiro está más que activa en sus redes sociales creando contenido para toda su comunidad digital y esta vez no es el centro de la atención por alguno de sus exparejas, sino por un divertido video en el que ha representado a esas mujeres a las que le ha llegado a su vida un hombre más que “intenso”.

El video lo ha titulado “cuando le das la oportunidad al intenso” en el que no hace el típico lip sync al que tiene acostumbrados a sus millones de seguidores, pero ha usado un audio viral de las redes sociales en el que sus reacciones y miradas se roban el show ante cada cosa que escucha al estilo de nota de voz mientras suena de fondo uno de los temas incidentales del éxito cinematográfico ‘50 Sombras De Grey’, como lo es ‘Earned It’ del cantante The Weeknd.

“¿Qué tal Betza? ¿Cómo estás? Me causa algo de intriga que estés despierta a estas horas de la noche. Quisiera conocerte más a profundamente ti forma de ser. Te he conocido por mensajes los últimos días, pero quisiera poder formalizar una salida que termine en algo íntimo… una botella de vino, unas trufas de chocolate y una película de Netflix. Tocar tu cuerpo me saca el alma, me hace explayarme de maneras que ni yo conocía, me hace ser sereno, me haces levitar, no puedo creer la forma en la que me hablas”, es lo que se escucha en el video de Lina Tejeiro.

Como era de esperarse las reacciones no se hicieron esperar y más de una seguidora comentó que ha pasado por una situación más que similar, entre ellas la presentadora de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, Claudia Bahamon, quien aseguró que “Perdón, pero tuviste mucha paciencia al escucharlo todo. De entrada, le hubiera puesto x5. Y después chao”.

A ella se sumó la reconocida periodista Diva Jessurum quien al parecer ha vivido cosas más que iguales a la planteada por Lina Tejeiro pues escribió “Mejor no digo nada 😂 ay Dios mío las cosas qué hay que soportar 😂😂😂😂”.