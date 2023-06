¿Qué pasó entre Natalia Sanint y Martha Isabel Bolaños en ‘MasterChef Celebrity Colombia’?

El programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos convocados a participar de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias.

Y en cada uno de los retos se evidencia la buena energía que fue protagonista de las primeras entregas, pero ahora eso se ha ido despejando un poco, pues las diferencias entre la forma de cocinar y los sabores empieza su auge.

A diferencia de la reconocida actriz Marcela Benjumea quien asegura que le gusta en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ trabajar más en equipo que hacer los retos sola, otros han manifestado que en solitario pueden mostrar su potencial como la actriz del éxito dramático ‘Yo Soy Betty, La Fea’, Martha Isabel Bolaños.

En la más reciente entrega quienes tenían pin de inmunidad. Natalia Sanint y el cantante Karoll Márquez, debían conformar equipos, y por ende ir escogiendo uno a uno a quienes conformarían cada estación. Es así como Natalia Sanint al escoger emitió unas palabras que dejaron más preguntas que respuestas.

“Es una persona chévere, inventa cosas cheves en la cocina, y me cae bien, pienso que uno escoger gente para el equipo que es chévere, o sea que no me van a regañar, por ejemplo, escojo a Julio”

Pero seguidamente lejos de las cámaras de la cocina, en el testimonio individual la locutora se refirió a un episodio que vivió con Martha Isabel Bolaños durante uno de los retos.

“En el reto que me hice con Martha Isabel ella me regañaba”

En su testimonio individual Martha Isabel Bolaños no se quedó callada y se refirió a lo sucedido. Indicó que metió toda su fuerza vital para cocinar, más no para complacer a nadie.

“Nada que ver, definitivamente es una persona con la que no me interesa acercarme, porque eso que hizo ahí en frente de las cámaras, me dejó desconcertada. Esa famita de regañona, de mandona que dijo Natalia, no se la acepto”

— Martha Isabel Bolaños