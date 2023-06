“Gracias, Dios es fiel”: ‘Mateito’ de Pandillas, guerra y paz celebró las nuevas prótesis que ayudarán a su movilidad

John Alexander Ortiz es un recordado actor quien interpretó a ‘Mateito’ en la famosa telenovela del canal RCN ‘Pandillas, guerra y paz’ la cual buscó caracterizar la violencia que se vive en muchos barrios de Colombia.

Sin embargo, esta producción no estaba muy alejada de su vida, pues el 26 marzo del 2000 la vida del actor dio un giro inesperado. En medio de una riña en el occidente de Bogotá fue víctima de un joven de unos 15 años quien le propinó dos disparos, lo que produjo que quedara sin movimiento en sus piernas y por ende, varias complicaciones para volver a caminar.

Le puede gustar: “Se le iban los ojos”: Carolina Soto se confundió de pastilla y terminó afectando a su esposo durante importante evento

Aunque no se le ha vuelto a ver siendo parte de las pantallas está enfocado en salir adelante con su familia y dedicado a ayudar a quienes desean unirse y creer en su religión. Ortiz suele ser muy activo en sus redes sociales y en esta oportunidad se llevó varios aplausos por parte de sus fans, pues mostró los nuevos aparatos que lo acompañaran para poder movilizarse.

En medio de la emoción John Alex aseguró: “Vamos a estrenar, son diferentes, mis hijos están más emocionados que yo”. Sus declaraciones se dieron mientras que se disponía a probar el nuevo mecanismo para caminar, este cuenta con un similador a los costados de la pierna y en la parte del pie cuenta con la silueta del mismo, con el fin de generar comodidad en quienes los utilizan.

Asimismo, su esposa quien fue la encargada de grabar el momento no ocultó su felicidad indicando que estos resultan ser más fáciles de utilizar y el actor reiteró con algunas risas “El hombre biónico, new School, old School”. Finalmente, dedicó unas palabras por este nuevo cambio que está atravesando “Gracias, amado Yeshua por mis nuevos aparatos, Dios es fiel”.