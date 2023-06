Flaca y Sensei del 'Desafío The Box' son la pareja que encantó a todos Foto: Captura de YouTube

La presentadora del ‘Desafío The Box’, Andrea Serna, convocó a tres hombres y tres mujeres de la casa Alpha y Beta a presentarse en el box azul para lo que sería la tercera prueba del actual ciclo por bienestar en la que el equipo azul busca ser el mejor del ciclo y el equipo morado colarse en la batalla por los 25 millones de pesos.

La prueba constaba de varios obstáculos como atravesar dos grandes troncos de equilibrio para lanzarse al rectangular acuático del box. Allí esperaba una balanza gigante en la que con contrapeso cada pareja debía retirar discos que estaban dentro de una cesta en la parte más alta del box. La complejidad se veía más absoluta y así lo fue. Beta falló al elegir a las parejas, pues Juli y Escudero lo intentaron varias veces mientras Alpha cobraba ventaja.

En el caso del equipo morado el hambre y las ganas de ganar los llevaron a completar una pista más que perfecta, pese a tener a dos sentenciados en competencia como lo son Byron y Daniela.

Pero la sorpresa llegaría antes de finalizar cuando Flaca, quien nueva en el equipo tras la reorganización en la que derivó la prueba de capitanas, salió por primera vez junto a Sensei para hacer un recorrido que dejó a todos con la boca abierta.

Y es que para ser la primera vez que trabajan juntos estos estuvieron más que sincronizados todo el tiempo, entendiendo el paso que daría el otro sin hacer mucho alarde y eso precisamente encantó a los seguidores de lo que pasa en la Ciudad de Las Cajas.

“Esa dupla Flaca-Sensei me encantó 😍 🔥 🔥”, “Sensei no compite, Sensei vuela ese man es el competir más completo de esta edición de lejos, esa forma en la que la Flaca y Sensei se entendieron de bien y es la primera”, “Sensei y la Flaca se lucieron, los mejores en la pista 🔥” y “A quien no le dio un éxtasis brutal al ver competir a la Flaca y Sensei pfff😍🔥❤️❤️ soy Alpha pero ellos dos merecen ganar”.

yo siento que sensei y la flaca son como la misma persona solo que en diferentes cuerpos#DesafioTheBox #DesafioTheBox3 pic.twitter.com/IovSOsMeMD — s (@karolgperrea) June 23, 2023

Sensei no dice que la flaca es la mejor competidora del desafío porque le da pena con Cifu jajajak #DesafioTheBox #DesafioTheBox3 pic.twitter.com/mexx9jI8u2 — 🐚 (@hikaruitgirl) June 23, 2023

sensei y la flaca siendo la mejor pareja en desempeño del desafio#DesafioTheBox #DesafioTheBox3 pic.twitter.com/UBYXJKOYnl — s (@karolgperrea) June 23, 2023