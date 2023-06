‘Boletearon’ a mujer que se hacia pasar por muda para pedir plata en un semáforo: “Es mi trabajo”

La crisis laboral que azota en este momento al país ha hecho que las personas se tengan que rebuscar su sostenimiento de diversas formas y entre las más comunes está el trabajo informal de quienes salen a las calles con la esperanza de volver con algo para sus familias. No obstante, algunas personas recurren a otros métodos como lo es la caridad de los demás.

Es muy recurrente que por las calles las personas necesitadas pidan la ayuda a extraños con el propósito de hacer algo de dinero para sus necesidades. Pero a pesar de que su situación sea difícil, hay quienes se presentan de manera respetuosa, así como hay otros quienes son bastante descarados y llegan a aparentar estar enfermos solo para sacar beneficio de ello.

Tal fue el caso de una mujer que fue descubierta por un sujeto mientras mentía para que las personas le dieran algo de dinero, por medio de un video que se difundió por redes sociales se muestra cuando un joven decide seguir a una mujer a la cual le había dado plata cerca a un semáforo porque aparentó ser muda.

La mujer llevaba consigo un cartel en el que explicaba que debido a su supuesta dificultad para hablar no podía conseguir trabajo y por ende tenía que pedir dinero en la calle. No obstante, el joven, que se apiadó y le ofreció su ayuda, también se dio cuenta de que la mujer entró a una panadería cercana y para su sorpresa habló con claridad y pidió uno de los productos del local.

Ante esto, el joven decidió encarar a la mujer y exigirle que le devolviera el dinero que antes le había dado, no sin antes grabar los hechos con su celular y regañar a la mujer por la forma en la que engañaba a las personas y por el descaro de haber tenido que aparentar estar enferma para ganarse la compasión de otros.

Sin embargo, la mujer ante los reclamos retomó su papel de muda y al comienzo solo hablaba con balbuceos y gestos, pero luego de que se sintió pérdida decidió hablar con normalidad y explicó al joven que ese era su trabajo, cosa que causó indignación en los presentes.

“Usted, ¿dizque no hablaba?. No me venga con su cuento que usted no habla... deme mi plata” le dijo el joven frente a las demás personas que se encontraban en el local.