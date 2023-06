Juli del ‘Desafío The Box’ reveló quién le da ideas para su contenido para adultos

A medida que van transcurriendo los capítulos del ‘Desafío The Box’ se van conociendo más detalles de lo que es la vida de cada uno de los participantes de esta edición, es así como se ha podido quienes han sido sobrevivientes a fuertes enfermedades, a las adicciones y a las afinidades sexuales.

En una de las más recientes entregas una de las mujeres del equipo Beta hizo historia, al quedar de segunda en la prueba de capitanas, luego de ser subestimada por los demás en la Ciudad de Las Cajas ante sus otras rivales, se trata de Juli., una hermosa modelo, creadora de contenido y campeona absoluta del concurso Modelo Fitness Megaplex Stars en Santander. Uno de sus hobbies es bailar y la bachata es ese género que le encanta.

View this post on Instagram

La oriunda de Bucaramanga confesó capítulos atrás que inició como modelo webcam y en OnlyFans por necesidad, ya que quería una mejor vida y avanzar, pues siempre ha sido independiente. Indicó que no todo el modelaje webcam es sexual.

Indicó que cuando salió del colegio lo primero que quería era ponerse a trabajar para ayudar en su casa por lo que empezó como mesera. Al tiempo inició en el modelaje webcam por un tiempo, le agradó y saltó al OnlyFans.

View this post on Instagram

“Fue difícil porque yo era una chica, pues no tímida, pero sí por las cámaras no estaba acostumbrada a eso, de hecho, yo decía que nunca haría algo así, pero pues la necesidad y las ganas de tener un mejor futuro me llevaron a hacerlo”

— Juli