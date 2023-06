Invidente cuenta que lo echaron de un gimnasio por ver a una mujer

Un joven invidente, de 21 años, contó la mala experiencia que tuvo en un gimnasio, de donde lo echaron, acusándolo de mirar a una mujer. Increíblemente, el caso demuestra cómo las personas juzgan y señalan sin saber realmente las verdaderas intenciones de los demás.

La mujer acusó insistentemente al chico, de nombre Toby Addison. Era tanta su insistencia que llamó al gerente y este lo sacó del lugar.

El joven, quien vive en Chichester, Inglaterra, relató su vivencia en el ‘Podcast de la hora feliz’, donde expuso que la mujer lo catalogó como “espeluznante” por supuestamente estarla mirando, reseñó New York Post.

Addison, quien es atleta paralímpico y estudiante de psicología, contó que él estaba haciendo ejercicio como de costumbre, cuando escuchó a la mujer decir: “Oh, ¿Te gusta mirar?”. No obstante, él no se imaginó que era a él a quien le hablaba, así que siguió concentrado en su entrenamiento.

El universitario, quien comparte contenido como invidente en su cuenta @blindtobes de TikTok, explicó que normalmente, él trata de mirar al frente cuando está haciendo algo, aunque no sabe muy bien hacia dónde se están dirigiendo sus ojos. Muchas veces, su vista parece perdida al frente.

“Obviamente, no sé realmente dónde estoy buscando la mayor parte del tiempo. Estaba mirando al frente y desafortunadamente había una mujer haciendo algunos ejercicios”, dijo en el podcast.

Insistente acusación

Como él no hacía caso a la mujer porque no se imaginaba que se estaba dirigiendo a él, ella persistía en su reclamo: “¿Por qué sigues mirándome? Detente, no seas tan espeluznante”, le reclamó.

Fue allí, cuando el joven se percató de que era con él y le respondió que era ciego, pero la mujer no le creyó y siguió confrontándolo, diciéndole que “no estaba dispuesta a aceptarlo”.

Él le explica que como es invidente, no sabía hacia dónde se dirigían sus ojos la mayor parte del tiempo, pero todo lo que afirmaba era como echar algo en saco roto. No le creía.

Finalmente, la mujer llamó al gerente, quien lo echó.

Reacciones

El relato de Toby Addison generó diversas reacciones en relación a la actitud de la mujer, a quien señalaron de ser paranoica de que todos la estén mirando, cuando no necesariamente es así, la señalaron de creerse el centro de atención.

Otras personas repusieron la actitud de la fémina, recalcando que quien no quiere que lo miren, no debería salir de su casa.