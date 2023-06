“La vida sigue”: Actor de Benjamín en ‘Ana de Nadie’ puso a ‘berriar a moco tendido’ a los televidentes, reflexionó

Como un “papelazo”. Así han descrito los televidentes la participación del actor Luis Velasco, más conocido en el mundo de la televisión como ‘Lucho Velasco’ en la telenovela ‘Ana de Nadie’ del Canal RCN. Este hombre es recordado por sus icónicos personajes como villano en producciones que han sido consideradas éxitos rotundos en Colombia. Esta vez se metió en el corazón de los televidentes con su personaje Benjamín Lemus.

“Es muy loco. Todo este tema, lo que ha pasado con el personaje Benjamín en Ana de Nadie que... y hoy viendo los mensajes de los televidentes no me imaginé vivir lo que es lo que pasa después de que no se muere. Cuando veo Las escenas de Jorge Enrique llorando mi personaje, la reacción de todo el mundo, la reacción de Soledad, uno ve realmente lo que pasa cuando no se muere. La vida sigue, la vida sigue sin importar que uno esté o no esté”, explicó Luis Velasco en un comunicado.

El actor se mostró agradecido con su público, que con ‘bombos y platillos’ reconoció su destacada participación.

Aunque los fanáticos de la novela no han podido superar la muerte del personaje de Benjamín, Lucho Velasco les dio una sentida reflexión sobre el ‘morir’ en la vida real.

¿Por qué murió Benjamín en ‘Ana de Nadie’?

En el reciente capítulo reciente, Benjamín ingresó a la ducha de su casa para bañarse y su esposa Genoveva lo encontró tirado en el suelo, lo que preocupa instantáneamente a la mujer, quien trata de llevarlo rápidamente al hospital, pero es tarde.

El hombre murió por un paro cardiaco y usuarios en internet se despacharon con mensajes tristes sobre el personaje fallecido:

“¿Cómo se va a morir Benjamín? ¿Cómooo? ¿Por qué no podían matar a Horacio?”, “con tanta gonorrea que matar en esa novela y nos matan a Benjamín, coman mucha mierda”, “qué hombre hermoso fue el Benji, fiel, enamorado del amor, ratón de un solo queso, gran amigo, inmenso consejero, soldado del team “monogamia o muerte” y se fue después de reafirmar su amor por Genoveva”, afirmaron en redes sociales.

Muerte de Benjamín en ‘Ana de Nadie’