Feid se ‘paró duro’ por Karol G y ridiculizó a Anuel por esta razón, ¿está defendiendo su nuevo amor?

En las últimas horas, El Ferxxo y Karol G habrían hecho oficial su relación amorosa con un par de fotos donde se les ve muy encariñados y tomados de la mano. Sin embargo, el exnovio de Karol G, conocido como Anuel AA, parece no haberla superado. Por lo menos eso demuestran sus declaraciones que han sido tildadas como “acoso” hacia la ‘Bichota’ y una falta de respeto hacia Feid.

Hace unos días Anuel hizo una presentación en los ‘Premios Tu Música Urbano’. Allí, el artista se abrió la chaqueta y dejó ver sobre su camiseta una fotografía con Karol G con una frase. Se trató de la portada del tema ‘Secreto’ en la que los dos aparecen sobre una cama, ella semidesnuda y tapada por el rostro del puertorriqueño, y en la parte inferior de la fotografía se lee “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”, se lee.

De inmediato, el comentario fue interpretado como una completa “inmedurez” por parte del puertorriqueño. Incluso lo señalan de sacar provecho del asunto para promover su carrera musical en “declive”.

Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, la situación se calentó aún más cuando el mensaje llegó a los ojos de El Ferxxo, quien no dudo en poner en su sitio a Anuel AA y defender a su nueva novia de los irrespetos de su tóxico exnovio.

Con una sola frase interrogatoria el cantante paisa dejó en ridículo a Anuel AA: “¿opiniones de esto?”, manifestó a través de su cuenta de Twitter citando la foto en cuestión.

Como era de esperarse, los seguidores de Feid le dieron una paliza monumental a Anuel.

“Ya en serio, parece un adolescente de 14 años que no supera a su ex y como no sabe qué hacer para llamar su atención hace esas cosas. ¿Madura un poco no? Si te dejo por algo será”, le recalcó una tuitera a Anuel.

¿Está Feid defendiendo su Bichota?