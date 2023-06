“Nuestra relación era turbulenta”: revelan importantes declaraciones de Shakira en el 2019 sobre Piqué

Shakira y Gerard Piqué podrían ser fácilmente los dos nombres más buscados en internet, sobre todo por las diferentes noticias de su separación y todos los detalles que al paso de los años se han venido conociendo. Ahora, aparecieron unas declaraciones que la cantante colombiana dio en el 2019 que detallaba la relación de celos que hubo en dicho momento.

Lea también: ¿Quién es la persona más famosa de Colombia?, así respondió la inteligencia artificial

En la actualidad, Shakira y Piqué no se llevan en lo absoluto y en lo que están trabajando en su relación solamente es para el bienestar de sus hijos, pero hace algunos años, Shakira aún seguía enamorada del deportista y luchando por su relación y su familia.

Estas declaraciones que se dieron a conocer de cuando la cantante estaba declarando Pen el juzgado por evasión de impuestos, reveló que estaba tan enamorada que llegó a pedir que su avión aterrizara solamente para darle un beso a Piqué.

Pero lo que más llamó la atención es que esa muestra de amor solamente la hizo porque Piqué se sentía inseguro, además de revelar que en un inicio no encontraban la manera de entenderse por sus carreras:

“Lo hice por apaciguar un poco los celos, que eran naturales, porque no teníamos una relación consolidada, había mucha inseguridad por ambas partes y las heridas con mi anterior pareja estaban abiertas”.

Lea también: “Esta insoportable”: Josse Narváez reveló qué es lo más difícil de ser padre

“Nuestra relación era turbulenta porque nuestras vidas profesionales no compaginaban, era como juntar agua y aceite. Yo era una trotamundos y él tenía que cumplir un horario. No nos entendíamos muy bien, y espero que esto no se filtre a la prensa”, añadió en su declaración.