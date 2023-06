“Él es terquito punto com”: en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ crecen las diferencias entre participantes

El programa ‘MasterChef Celebrity Colombia’ continúa avanzando de la manera más entretenida, pues los famosos convocados a participar de esta quinta temporada tienen un toque distinto que llena de risas la pantalla con cada una de sus ocurrencias.

Y en cada uno de los retos se evidencia la buena energía que fue protagonista de las primeras entregas, pero ahora eso se ha ido despejando un poco, pues las diferencias entre la forma de cocinar y los sabores empieza su auge.

A diferencia de la reconocida actriz Marcela Benjumea quien asegura que le gusta en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ trabajar más en equipo que hacer los retos sola, otros han manifestado que en solitario pueden mostrar su potencial como la actriz del éxito dramático ‘Yo Soy Betty, La Fea’, Martha Isabel Bolaños, quien tuvo un ligero altercado con Juan Pablo Barragán días atrás.

En el reciente capitulo debían preparar un plato para 33 comensales, esto luego de que Carolina Acevedo y Marcela Benjumea escogieran a los integrantes de sus equipos. Mientras que Jairo Ordoñez, Iván Ramiro Córdoba, padre Walter, Natalia Sanint, Zulma Rey con Francisca Estévez quedaron rezagados

Entre quienes más se disfrutan con jocosidad la cocina está la locuta Natalia Sanint a quien en reiteradas oportunidades le ha tocado compartir con el padre Walter. Y en medio de sus toques de sal y el agua bendita que rocía antes de cada reto empezaron los roces entre ellos dos.

Francisca Estévez propuso hacer unos tacos, por lo que el padre Walter se encargó con Natalia Sanint de la preparación del guacamole, pero el sabor de cómo iba quedando la mezcla produjo una dura diferencia.

“Yo soy muy salada, entonces yo creo que el conflicto es entre el padre y yo, porque él va a hacer algo y yo se lo pruebo le digo que le eche sal, pero como él es terquito punto com, me dice que no le va a echar porque eso está bien. ¡Ponga a probar a un tercero!”

— Natalia Sanint