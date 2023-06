De día vende dulces y en la noche emprende en OnlyFans con mucho éxito

Es una realidad que, en estos tiempos, la mayoría de las personas buscan alternativas para generar recursos económicos, que les ayuden a tener una mejor calidad de vida.

Y es que, desde la pandemia del coronavirus se vivió una fuerte crisis que golpeó el bolsillo de millones de personas.

Por ese motivo, OnlyFans se ha convertido en una gran opción para muchos internautas que tienen la necesidad de obtener efectivo o aquello que, simplemente, desean engrosar más su cartera.

Michelle Zurita combina OnlyFans con la venta de dulces

Tal es el caso de Michelle Zurita, quien se ha convertido en una de las modelos más seguidas de la plataforma de contenido para adultos.

Ella es una venezolana que radica en Perú desde hace tres años.

De hecho, la modelo no sólo se dedica a las sesiones de fotografías y videos en la aplicación de origen británico, sino que también genera ingresos vendiendo dulces en las calles.

Michelle no tiene reparo en mencionar que le gusta ser una mujer trabajadora, por lo que no le da pena salir a vencer dulces y paletas a las aceras peruanas.

Sin embargo, la joven reveló que ha sido molestada por los hombres con algunas frases, como “ricura”, “mami” o “sabrosa”, a lo que ella no duda en contestar que mejor vaya a su perfil de la app azul.

“Anda a mi OnlyFans, pues, chamo”, indico en una charla con “Trome”.

Una mujer trabajadora

De esta forma, Zurita combina sus dos trabajos, ya que tiene como prioridad mantener a su pequeña hija.

A ella siempre le ha gustado tener empleos.

La venezolana consiguió su primer trabajo en la terminal pesquera de Callao; después pasó a la costura como auxiliar, hasta que ahora vende dulces y paletas, además de su emprendimiento en OnlyFans.

“Todo trabajo es honrado. Mi labor principal es como modelo de OnlyFans, pero, si tengo tiempo, pues salgo a vender dulces a las calles. Eso no me avergüenza. Yo soy una mujer trabajadora desde siempre. No me corro al trabajo”, declaró a La República.