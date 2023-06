Famosa presentadora colombiana reveló que ella misma le lleva condones a su hijo

Alejandra Serje es una de las presentadoras y participantes de ‘Protagonistas de Novela’ más recordadas y queridas de toda Colombia, sobre todo por su belleza física. Luego de salir como presentadora de ‘Lo Sé Todo’ y dedicarle tiempo a su familia, reveló que es un libro abierto con su hijo mayor.

Muchas madres modernas, sobre todo personas públicas, han revelado a lo largo de varias entrevistas que son muy abiertas en temas que antes eran considerados tabú en las familia, como por ejemplo, el sexo y la protección.

En una entrevista con Eva Rey, Alejandra Serje reveló que tiene mucha confianza con su hijo mayor para hablar de temas tan serios como el sexo y el cuidado de enfermedades de transmisión:

“Le hablo a él muchísimo para que se cuide, yo le compro la caja de preservativos, él me contó cómo perdió su virginidad. Un día de estos él estaba con una chica y él es muy enamoradizo, y me llamó y me dijo ‘mamá, necesito ya sabes qué', entonces entré y le compré la caja. Él y yo somos un libro abierto”, afirmó la famosa presentadora.

Varios seguidores recalcaron la importancia y madurez de hablar con claridad sobre el tema y la seguridad, pues es inevitable que a medida que vayan creciendo, los niños vayan experimentando este de experiencias.

“Muyy inteligente respecto al tema del Sexo. Estoy de acuerdo con ella”, afirmó Carmen Agresor en Youtube.

Además de eso, tanto Alejandra Serje como la presentadora Eva Rey, revelaron que la confianza y hablar con los hijos sin miedo, es un paso importante para construir una crianza unida.