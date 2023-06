“Ambos estábamos cag%d$s”: Hijo de la Gorda Fabiola reveló cómo la humorista se enteró de su orientación sexual

‘La Gorda Fabiola’ y ‘Polilla’ son dos de los humoristas más reconocidos en el país teniendo en cuenta su amplia trayectoria en el icónico programa de entretenimiento ‘Sábados Felices’, en donde precisamente se conocieron hace más de 25 años. Fruto de su unión nació su único hijo Nelson David Polania, quien ha sido su mayor prioridad.

El joven suele ser muy activo en sus redes sociales en donde muestra el gusto y el talento que tiene ante las cámaras. En medio de la visibilidad que ha logrado adquirir también ha sido muy abierto con su sexualidad apoyando varios eventos y sacando a flote su mejor versión, la cual ha sido aplaudida por sus seguidores y amigos.

Nelson decidió realizar una dinámica de preguntas con el fin de acercarse un poco más con sus fans. Entre las dudas que más resaltaron fue la manera en que ‘La Gorda Fabiola’ se enteró de que pertenecía a la comunidad LGBTIQ. De la manera más tranquila y con varias risas incluidas el hijo de los humoristas confesó que él nunca le contó a su mamá, más bien que la noticia se dio porque él estaba hablando respecto al tema con su papá, ‘Polilla’ y ella según él, quiso quedarse dormida.

Seguidamente, David reiteró que al día siguiente tuvieron que ir juntos a realizar unas vueltas y por ende, la humorista aprovechó el momento para referirse al tema y que su hijo fuese quien le contará más a fondo sus sentimientos: “Yo estaba cagado del susto, pero ella estaba super cagada de la risa, ambos cagados, pero en diferentes modos”, reiteró el joven. Destacando que Nelson cuenta con el mismo sentido del humor que sus papás.

Ante la serie de emociones que atravesaron ambos lograron hablar con calma y ‘La Gorda Fabiola’ le reiteró su indiscutible apoyo, sin importar las situaciones que tuvieron que atravesar, al igual que ‘Polilla’. Sin embargo, la comediante le dejó claro que “le debía los nietos”, pues al parecer, el deseo de Posada de ser abuela sigue más latente que nunca.

Cabe resaltar que ‘La Gorda Fabiola’ durante algunas entrevistas hace varios meses resaltó que esta no fue una situación fácil, sin embargo, se enfocó en la manera en que tomó su pareja esta situación, pues se refugió en el alcohol debido al bullying que recibió Nelson.

‘La Gorda Fabiola’ salió en defensa de su hijo por las críticas hacia su orientación sexual

Hace varios meses se llevó a cabo el matrimonio de una de las hijas de la comediante, evento que no pasó desapercibido en las redes sociales, en donde destacaron los lujos con los que contó el evento y por supuesto, a los novios. Sin embargo, las críticas y comentarios homofóbicos en contra de Nelson David no faltaron asegurando que solo faltaba que “publiquen a la niña con bigote”.

Ante el hecho ‘La Gorda Fabiola’ no dudó en salir en su defensa indicando “Adivino sarcasmo en tu comentario. Sí, tengo un hijo Gay y le he pedido que me permita seguir a su lado acompañándolo en un mundo desconocido para nosotros. Viviana, si tú supieras el proceso y las lágrimas que derramamos, no te burlarías así. Además de expresarte así, también desconoces el respeto. Y si… en mis oraciones pido un buen hombre para mi hijo. De no haber sido marica y una pareja fuera tan tóxica como tú, creo que eso si no lo aceptaría. Dios, llene tu corazón de amor”.