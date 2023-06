Valeria confesó qué le parece Byron del ‘Desafío The Box’ y si tendría algo con él

Llegar a vivir una experiencia como el ‘Desafío The Box’ y enamorarse de alguno de los compañeros o contrincantes no es nada imposible en la Ciudad de Las Cajas, solo que cuando hay una relación de por medio, esto puede inhibir a muchas cosas.

A principio de competencia Gema aseguró en su estancia en Beta en medio de lágrimas que ya no sentía a su pareja y ahora ha sido el turno para Valeria, quien le reveló días atrás a algunos de sus compañeros de la casa Alpha un sueño revelador que tuvo.

“Anoche soñé que mi novio salía con una vieja que yo sé quién es, y el sueño fue explicito o sea todo lo que pasaba, entonces yo me levanté como rayada porque normalmente cuando sueño algo, pasa. Y lo que me pone a pensar es que yo tengo novio, tenemos muy poquito tiempo, pero yo también, digamos, me cohíbo acá, doy mi 100 por ser fiel y leal a él, y el estar aquí y tener ese tipo de visión, porque yo sé que en mi caso es muy real, me da mucha intriga y saber a qué jugamos porque uno acá se cohíbe de cosas y este programa es una vez en tu vida”

Byron ha tenido mucha afinidad con Valeria y nunca lo ha ocultado, a tal punto que una vez subastó para que ella comiera de una picada mientras estaba en la casa Beta antes de la reorganización de equipos por desafío de capitanes.

Pero por cosas de la vida Byron regresó por la lesión que sufrió Bogdan y desde entonces el acercamiento en la casa Alpha se ha hecho más que evidente. Solo que a Valeria le preocupa una sola cosa: su pareja con la que llevaba tres días antes de irse a la Ciudad de Las Cajas.

En una conversación Cifuentes la confrontó con respecto al tema, y le advirtió que hacer algo o no con Byron puede traerle problemas a futuro, ya que toda Colombia a ese punto de la competencia sabe con claridad que ella tiene a su pareja. Sin embargo, Valeria indicó que siente agrado por Byron y que la pareja de este no tiene problema en que él se dé unos besos con alguna participante.

“Daniela me está diciendo que Byron tiene novia, pero lo que tú no sabes es que él habló con la novia de que hay probabilidades de hasta de un beso, y que ella lo aceptaría. Aparte a mí Byron no me disgusta, me atrevo a decir esto, porque no tengo una relación sólida de mucho tiempo, si yo tuviese una relación sólida de mucho tiempo yo les aseguro que todo sería distinto”

— Valeria