“Qué pague más del 50 %”: Shaira habló de las tres cosas que debe tener su hombre ideal

Shaira es una de las cantantes de música más jóvenes de la industria, desde que se convirtió en la ganadora del Factor Xs la vida de esta santandereana cambió radicalmente convirtiéndose en una de las estrellas de la música más conocidas del país. Hoy en día Shaira es una de las promesas del género popular, pues a sus escasos 20 años se ha sabido consolidar en los medios y ha ido acumulando gran cantidad de seguidores en sus redes sociales, logrando 1 millón de seguidores en Tiktok e Instagram.

¿Qué busca Shaira en una relación amorosa? Esto dijo la cantante sobre su hombre perfecto

Actualmente, la joven cantante se encuentra enfocada en impulsar su carrera musical, por lo que su vida amorosa está en pausa. Sin embargo, en entrevista con Pulzo, contó como sería su hombre ideal y las tres cosas fundamentales que busca en una relación.

Te puede interesar: Shaira se salió de los ‘chiros’ al enterarse que planean serie sobre Mauricio Leal

“Cuando hay respeto, confianza y se puede hablar con esa persona, cualquier dificultad se puede superar. No soy la más experta en relaciones, pero busco algo tranqui que me aporte a mi vida y a mi carrera, que me ayude y me impulse a mis sueños. Que confié en mi, que me quiera mucho y que pague más del 50″.

Sobre esto último, Shaira aclaró que en sus no negociables es que en la primera cita, el hombre sea quien pague la cuenta y no mitad y mitad.

“Una mujer tiene que hacer invitaciones y dar ciertos detalles, pero si el hombre no me sorprende entonces para qué me voy a portar bien con él. Si me va a decir 50/50, tranquilo que yo pago, pero no me vuelve a ver… Cuando llega un hombre super atento no vas a tener que mover una uña, sino que te va a atender como la reina que eres”, enfatizó para el medio de comunicación.