Natalia Sanint estalló contra compañero de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

La nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se ha apoderado de los televidentes debido a las diversas personalidades que se paran delante de los fogones, que con sus interacciones hacen más llevaderos los retos a la hora de cocinar.

Así es el caso de la locutora Natalia Sanint quien desde un principio aseguró que solo le dieron dos semanas de permiso en su trabajo para poder participar en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y que de ser eliminada de competencia el Bullying en la cabina de radio será descomunal.

A lo largo de la casi decena de capítulos de la nueva temporada Natalia Sanint ha destacado por su buen humor y decirle las cosas de frente a los demás compañeros, y en la reciente entrega, no fue la excepción.

A Nata le tocó compartir cocina junto a Iván Ramiro Córdoba, mejor conocido como ‘El Negrito’, y la actriz Zulma Rey quienes tuvieron que usar unos expansores para crear un cerdo en una salsa de reducción de maracuyá, pero no todo fue como esperaban, porque la salsa parecía caramelo. A la hora de emplatar muchas cosas sucedieron, pues Natalia quería adornar de una manera mientras que ‘El Negrito’ proponía otra a solo segundos de acabarse el tiempo.

“Hágame el favor y le dice a ese señor que yo no quiero volver a cocinar con él” — Natalia Sanint

Jorge Rausch les criticó el tamaño de los cortes del cerdo, ya que para el plato que presentaron consideraba que debían tener dimensión, para darle un toque más llamativo a la proteína.

“Yo siento que el plato estuvo bien, lo que falló fue la salsa” — ‘El Negrito’

La recomendación del juez terminó dando pie a comentarios en el testimonio grupal por parte de Natalia Sanint y Zulma Rey que dejaron a todos sorprendidos. “El tamaño sí importa por el cerdo, por eso a mí me gustan gruesos”, dijo Nata mientras que Zulma agregó “A mí no me gustan gruesos, pero sí que tenga un buen tamaño, tampoco una miniatura o una cosa así”. El trío logró salir airoso de la critica de los jueces, excepto el equipo conformado por Laura Barjum, Diego Sáenz y Mario Ruiz quienes terminaron con delantal negro.