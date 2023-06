Greeicy Rendón fue grabada mientras se bañaba y la descubrieron en incómodo momento

Greeicy Rendón es una considerada como una de las mujeres más bellas de Colombia, según comentarios de usuarios en redes sociales, además de tener una carrera como cantante bastante exitosa. Su personalidad es bastante curiosa, pues es muy tranquila y relajada para hablar y mostrarse ante las pantallas, lo que ha enamorado a más de uno. Precisamente por eso, a Greeicy no le da pena mostrarse incluso cuando los ángulos no la favorecen, como sucedió esta vez, cuando su amigo llegó a grabarla cuando estaba bañándose y a ella no le dio nada de pena en compartirlo.

La cantante colombiana ha compartido en repetidas ocasiones videos, experiencias o fotos que no harían sentir orgulloso a cualquiera, pues normalmente en redes sociales solo se ven los mejores momentos de las personalidades públicas, pero Greeicy Rendón ha logrado conquistar los corazones de sus seguidores al mostrarse tal cual y como es.

¿Quién grabó a Greeicy Rendón mientras se bañaba?

Rendón se encontraba en una casa tomando un baño en un espacio abierto con vestido de baño, pero no esperó que uno de sus amigos más cercanos, ‘Malejo Cangrejo’ llegó con su celular a grabar cómo se bañaba.

Según lo que el mismo ‘Malejo Cangrejo’, esperaba encontrar a Greeicy Rendón bañarse con mucha sensualidad, pero lo que encontró fue a la cantante lavando su cola de la manera más brusca posible, lo que paralizó inmediatamente a Greeicy Rendón, quien no sabía qué pasaba. De hecho, fue tan sorpresivo para ella que se puso nerviosa y le preguntó que por qué la grababa.

Ella, para disimular el susto, empezó a posar para que ‘Malejo Cangrejo’ la fotografiara de una manera más sensual. El momento se volvió tan gracioso que decidió compartirlo en redes sociales.