“No más”: Presentadora de ‘Lo Sé Todo’ se puso brava con sus compañeros por inventar supuesto romance

Mafe Romero es una de las presentadoras más queridas de Canal 1, sobre todo porque tiene un carisma y una energía que atrapa a los espectadores, lo cual ha resultado muy conveniente para el rating del programa. Sin embargo, un falso romance que le ‘sacaron en cara’ en pleno programa en vivo, colmó su paciencia.

Sin duda, por tratarse de una figura pública, es normal que en eventos le tomen fotos y supongan detalles de su vida personal. Fue precisamente lo que le pasó a Mafe Romero, cuando en una fiesta de año nuevo, para ser exactos iniciando el 2023, fue captada en video con un músico, en donde se les veía bastante acaramelados.

Por supuesto, dicho video se volvió viral en redes sociales y fue un tema de conversación en varias oportunidades, incluso en el mismo programa en vivo, en donde Mafe Romero se sonrojó en diferentes momentos.

Pero la tapa fue el programa del 7 de junio, cuando en pleno programa, su compañera Elianis Garrido y Ariel Osorio empezaron a comentar sobre la operación estética que Rubén Lanao, el acordeonista con el que fue vista Mafe Romero, y cómo ella podría ser casi que su enfermera durante su recuperación.

En ese momento, Mafe Romero no aguantó más y explotó diciendo: “no más, no más”, a que Elianis Garrido se le acercó para bajar los humos, pues hay que recordar que ella ya había dejado claro que no existe ningún romance entre ellos y que solo hay una buena amistad.

Por lo que se vio posterior al momento, Mafe Romero siguió como si nada y lo tomó en broma, pero seguramente no volverán a tocarle el tema.