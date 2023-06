Estas son las banderas LGBTIQ+ y su significado

Como toda causa o movimiento social tiene unos símbolos y colores representativos, dentro de la comunidad LGBTIQ+, siendo la bandera arcoíris la más representativa, pero a su vez existen banderas que identifican a las personas según su identidad u orientación sexual. Pero antes de dar a conocer las principales banderas, estas son las diversas identidades dentro de la comunidad.

¿Qué significa LGBTIQ+?

L - Lesbiana

G - Gay

B - Bisexual

T - Trans

I - Intersexual

Q - Queer

+ - Otras diversas orientaciones e identidades de género

BANDERAS

LGBTIQ+

Bandera LGBTIQ+ significado

Esta bandera es la que reúne a todas las identidades y orientaciones. Fue diseñada en 1978 por el activista americano Gilbert Baker, para celebrar el día del orgullo en San Francisco, y se inspiró en la canción ‘Over the rainbow’. La bandera original tenía ocho colores, y cada color se asociaba a un aspecto: el rosa, a la sexualidad; el rojo, a la vida; el naranja, a la salud; el amarillo, a la luz del sol; el verde, a la naturaleza; el turquesa, al arte; el azul, a la serenidad y el violeta, al espíritu.

Lésbica

Bandera lésbica Foto tomada de Getty

Dentro de los diferentes tipos de banderas que representa a la comunidad lésbica, esta es la más conocida, siendo sus colores una representación de la disconformidad de género, la independencia, el sentimiento de comunidad, serenidad, amor, sexo y feminidad.

Bisexual

Bandera Bisexual Banderas comunidad LGBTIQ+ (Miguel Sotomayor/Getty Images)

Esta bandera tiene tres colores: el rosa, que representa la atracción por el mismo sexo; el azul, la atracción por el sexo contrario y el morado, que es la mezcla de los dos colores, por lo que simboliza la atracción por ambos sexos. Es un diseño de Michael Page, y la presentó en noviembre de 1998.

TRANS

Bandera trans Foto tomada de Getty (Manuel Augusto Moreno/Getty Images)

Esta bandera fue creada por una mujer trans: Monica Helm en 1999, y fue mostrada por primera vez en una marcha del orgullo en Arizona, en el año 2000.

En palabras de Helms: “Las rayas en la parte superior e inferior son de color azul, el color que tradicionalmente se utiliza para los chicos. Las rayas que están al lado son de color rosa, el color tradicional para las chicas. La raya del medio es de color blanco, para aquellas personas que nacieron intersexuales, que están en transición o consideran que tienen un género neutro o indefinido. El orden en que se ondee la bandera no importa, siempre es correcto”.

Asexual

Bandera Asexual Foto tomada de Getty (kosmozoo/Getty Images)

Mientras algunas personas se sienten atraídas por otras, también existen personas que no se sienten atraídas por nadie, eso es una persona asexual, y está bien. Los colores de la bandera representan la asexualidad (negro), el individuo sexual o asexual (gris), la sexualidad (blanco) y el colectivo (el morado).

Dentro de la asexualidad hay un espectro muy amplio, como la grisasexualidad (personas que se sienten atraídas por otras solo bajo unas limitadas y específicas circunstancias) o la demisexualidad, que engloba a las personas que, para sentirse atraídas sexualmente por otras, necesitan establecer un vínculo emocional.

Género no Binario

Bandera género no binario Foto tomada de Getty (Abraham Gonzalez Fernandez/Getty Images)

Kye Rowan, presentó esta bandera en el 2013 para la comunidad no binaria. Esta bandera está compuesta por cuatro franjas: la amarilla se asocia a aquellos que sienten que su género está fuera de la concepción binaria; la blanca, para quienes tienen muchos géneros; la morada, para quienes consideran que su género es una mezcla del femenino y el masculino; y negro para los que no se identifican con un género en particular.

Igualmente, en los últimos años se han presentado diversas modificaciones a las banderas, en específico a la bandera insignia, ampliando sus colores no solo al arcoíris sino añadiendo colores de las demás identidades de género. Esta bandera fue diseñada por Daniel Quasar en el 2018 llamándola , ‘People Of Color’, las personas de color.