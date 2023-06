Vidente colombiano reveló el supuesto motivo que tiene triste a Alejandro Sanz

El cantante Alejandro Sanz, publicó en la tarde del pasado viernes 26 de mayo, un tuit en el que dio a conocer que padece algunas afectaciones en su salud mental, hecho que preocupó inmediatamente a sus millones de seguidores en el mundo.

Adicionalmente, el español aprovechó para extender un mensaje de cuidado mutuo entre todas las personas que viven circunstancias similares a la suya.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, escribió Alejandro Sanz.

Días más tarde agradeció a cada una de las personas que sumaron mensajes de apoyo y pese a que aseguró que continuaba casi que en la misma oscuridad aseguró que empezaba a ver una pequeña luz.

Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

No quiero suspender la gira porque creo que… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 29, 2023

Ahora, un coach clarividente colombiano interpretado de sus palabras mediante el tarot y aseguró que la situación del cantante se debe a lo que es su vida actual en la música y a un motivo de peso mayor: Shakira.

“Lo que pasa con Alejandro Sanz es que se siente solo en la industria, siente que ya la buena música no suena, no le dan participación y siente que se esfuerza enormemente y no ha logrado más hits en la actualidad. Sin embargo, esto no quita su grandeza como artista, no necesariamente lo que está de moda sea arte” — Vidente colombiano

Para nadie es un secreto que la química que Shakira y Alejandro Sanz tuvieron durante el video ‘La Tortura’ y ‘Te Lo Agradezco, Pero No’ traspasó la pantalla y los oídos, pues en ese entonces muchos aseguraron que ambos sostenían una relación, pero la colombiana estaba con el argentino Antonio de La Rúa. Años más tarde un coach clarividente dice que este ha sido su gran amor.

“Y hay un amor que él siempre quiso tener y no pudo obtenerlo por completo. El gran amor de él es Shakira y aquí aparece que él quiere casarse con ella, ha sido su más grande amor y no ha podido concretarlo. Las demás parejas que ha tenido han sido solo pañitos de agua tibia” — Vidente colombiano

En su concierto del tour ‘Fijación Oral’, el 9 de diciembre de 2006 en Miami, en los Estados Unidos de América, la colombiana lo llevó de sorpresa para interpretar el tema en el que colaboraron y dijo “Hay personas que llegan a nuestras vidas y la cambian para siempre, yo los llamo a esos regalos cósmicos, yo los llamo a esos amigos entrañables”.