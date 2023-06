“Tigre contra burro amarrado”: 5 cosas por las que Lewis Hamilton ‘destruye’ a Piqué.

Hay quienes aseguran que Lewis Hamilton es uno de los galanes más guapos que ha seducido a Shakira desde su separación con Piqué, por eso las redes han estallado en contra del futbolista y a favor del ‘papacito’ de la Fórmula 1.

Y es que entre ellos no hay comparación, ya que el piloto se ha dedicado a cosechar éxitos dentro y fuera de las pistas, ya que más allá de sus premios o reconocimientos , éste ha sido capaz de crear un movimiento que defiende a la población afrodescendiente no solo en el ámbito del automovilismo, sino también en la moda.

No en vano en la edición del Met Gala que se celebró en 2021 fue capaz de sumar a la alfombra roja un numeroso grupo de diseñadores emergentes para visibilizarlos y así sumarlos a este tipo de actividades en las que muchas veces no son tomados en cuenta o defendidos por “parecer diferentes” en cuanto a sus culturas, ideales o hasta por el tono de su piel.

Lewis Hamilton tiene más cualidades y éxitos que Piqué

Mientras que Piqué ha demostrado que es todo un clasista, que reniega de parte de la sangre que corre por las venas de sus hijos y que no es un hombre de negocios estratégico, ni muchos menos visionario, pues siempre se escondió tras la imagen de la cantante para obtener sus triunfos.

Por eso, otra de las razones por las que Lewis Hamilton es casi el hombre perfecto no solo para Shakira, sino para la humanidad, tiene que ver con su récord de siete campeonatos mundiales, categorías o posiciones de privilegio de tres dígitos y un título Knighthood que nadie ha podido igualar.

Por si fuera poco, ha sido el piloto más joven en liderar un campeonato en el 2008 cuando a sus 23 años dio de qué hablar con sus victorias consecutivas. A esto se le suma que es un apasionado de la música, tanto que llegó a formar parte del disco titulado ‘Liberation’ lanzado en 2018 por Christina Aguilera. Aquí sus fans podían encontrarlo en los créditos, bajo el nombre de “XNDA” en el tema Pipe.

Caso contrario a su ex, que está al borde de una bancarrota, así como tomando decisiones cada vez más erradas con las que no consigue levantar cabeza ni mejorar su fortuna para complacer a Clara Chía a quien no ha parado de regalarle costosos viajes que pocos saben de dónde saca el dinero para costearlos.

Y lo más impactante de todo es que Hamilton es todo un caballero, atento, cordial, elegante y seductor, sobre todo cuando tiene al lado a una mujer con Shakira a quien sin conocerla tanto, ya ha paseado en su yate y le ha regalado los paseos más lujosos, así como las atenciones que han levantado rumores de un posible romance entre ellos.