Mamá se vuelve viral tras enojarse con su hijo por salir a comer con su novia: “Primero estoy yo”

No hay madre en el mundo que no demuestre celos por los hijos cuando ya tienen pareja. Es ese tipo de relación tóxica que tienen las progenitoras con su descendencia, donde les recuerdan que primero están ellas que las demás.

Así le ocurrió a Diego Rabanal, un joven que deseaba pasar tiempo de calidad con su novia, por lo que la invitó a comer pollo frito a la famosa tienda de comida rápida, Popeyes.

Sin embargo, lo que debió ser una salida casual convirtió en una fuente de conflicto con su madre y su hermana por celos.

La madre estaba furiosa porque su hijo no la invitó a comer pollo y consideró la acción un acto de desprecio.

La mujer frustrada dijo: “para eso sí tiene plata” insinuando que el joven era capaz de gastar en su novia, pero no en su progenitora.

El joven con mucha nobleza, les llevó par de hamburguesas a su madre y a su hermana, pero eso no fue suficiente para calmarla. “No olvides que quien te trajo al mundo fui yo. Yo soy tu prioridad”, le dijo en tono fuerte.

Los hijos son de la vida

Según el portal Upsocl, es comprensible que una madre quiera sentirse amada y apreciada, pero cuando el amor se mezcla con el control y los celos, puede volverse tóxico y dañino para ambas partes.

En este caso, la mujer parecía esperar que su hijo pusiera sus necesidades por encima de las suyas, demostrando así una falta de respeto hacia su individualidad y libertad.

El video se hizo viral en la red social TikTok, alcanzando 3,8 millones de reproducciones, 264,7 mil “me gustas” y más de 17 mil comentarios donde diversas personas criticaban y se burlaban de la actitud celosa de la señora.

“Ay qué estrés con la mamá”, “Está claro que en esta historia va a salir algo mal”, “Hay mamás que creen que los hijos son de ellas solamente”, “En esta vida no se puede tener todo, o te quiere el novio o te quiere la familia, pero no las dos cosas”, “Si mi hijo me prefiere a mí y no a la chica que ama, algo hice mal”, escribieron algunos usuarios en TikTok.