Joven gasta millonaria cifra en cirugías para quedar “como una muñeca Bratz” y ya no se reconoce

¿Cuántas veces nos hemos tropezados con personas que están inconforme con su rostro y su cuerpo? Muchas veces. Es más común de lo que nos imaginamos y se gastan cifras exorbitantes de dinero para verse bien.

Este es el caso de una youtuber del Reino Unido que aseguró haber gastado más de 30 mil dólares en cirugías plásticas.

Tras someterse a varias operaciones, Mia Dio dijo que su rostro “no se mueve” y que ni siquiera se reconoce a sí misma.

Su historia se hizo viral en las redes sociales, específicamente en Youtube donde cuenta todo lo que hizo para verse bien.

“Antes de que me juzgues, realmente no me importa. Porque según este video, obviamente soy mi peor juez (…) No puedes juzgarme más de lo que me he juzgado a mí mismo en esta vida”, indicó.

Relleno de labios la volvió adicta

Según el New York Post, la joven empezó sus cambios a muy temprana edad, 16 años, cuando se hizo un relleno de labios y tuvo que usar una identificación falsa para que aceptaran su petición.

Después de este primer relleno se volvió “adicta” y siguió volviendo por más, queriendo lucir “como una muñeca Bratz”, reseñó El Comercio de Perú.

Mia Dio siempre optó por la opción más barata, por lo que sus labios estaban llenos de bultos, no se movían y eran “demasiado grandes” para su rostro.

A los 19 años, disolvió parte de su relleno. Después tuvo que emparejarlos ya que los había estado haciendo lucir uniformes con maquillaje durante aproximadamente un año y medio.

Tras dejar de lado el relleno de labios, se sometió a una cirugía de nariz que le costó 5 mil dólares.

“El resultado se parece mucho a mi nariz natural, solo que un poco más angular, lo que básicamente me levantó la cara”, explicó.

El bótox fue radical

Luego inició varias sesiones de bótox en la frente para eliminar algunas marcas en su piel y se hizo un estiramiento de ojos, una cirugía dental, más relleno en las mejillas, la mandíbula y un aumento de senos.

La youtuber asegura que, si bien ahora se siente más segura de sí misma, no cree que esta sea la solución para quienes no se sienten a gusto con su aspecto.

“Creo que es importante tener en cuenta que los procedimientos cosméticos o la cirugía plástica no están destinados a ser una solución única para los problemas de autoestima”, dijo. “Pero puede ayudar”.