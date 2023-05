Laura Barjum y Diego Sáenz estarán juntos en MasterChef, ¿será que la competencia daña el amor?

MasterChef Celebrity ya comenzó y los televidentes podrán ver en la competencia a 24 famosos que competirán para convertirse en el ganador del concurso de cocina más grande del país. El concurso se basa en encontrar el mejor cocinero o cocinera entre las celebridades participantes, las cuales deberán demostrar su talento y convencer a Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Cristopher Carpentier.

Dos de los participantes que estarán en esta edición del programa son Laura Barjum, recordada por haber sido señorita Colombia y por su carrera como modelo y creadora digital, y su novio Diego Sanz, quien fue presentador y hoy en día es creador de contenido. La pareja al haber aceptado ser parte de esta producción deberán esforzarse por olvidar que son pareja y que dentro del programa serán compañeros y competencia para lograr llegar a la final.

La exreina nacional incluso dio algunas de declaraciones sobre los retos a los que se tuvo que enfrentar para llegar a representar a Colombia en Miss Universo, es por eso que dijo tener todo el entusiasmo para poder enfrentarse a los retos que tengan que ver con la competencia para poder llegar a la final: “Necesito una corona nueva en mi colección”, dijo Barjum.

Así mismo la conductora del programa, Claudia Bahamón, le preguntó a Diego Sanz acerca de que si el tener a su novia como competencia podría generar conflicto, el presentador no tuvo reparo y confesó que sí, pero que “solo sería un conflicto más”.

No obstante, ante esto, Jorge Rausch se sumó a las preguntas y cuestionó sobre quién de los dos lavaba los platos en la casa, a lo que la modelo dijo que ella haciendo entender que es su novio el que cocina con mayor frecuencia. Sin embargo, más adelante, Barjum dijo “¿Ustedes que creen?, no, yo quiero llegar con Diego, mi novio, si los dos llegáramos a la final, yo me sentiría ganadora si fuera él el ganador, en serio”.