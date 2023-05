¿Divorcio a la vista? La crisis que estarían viviendo el príncipe Harry y Meghan Markle

Las habladurías entorno al matrimonio del príncipe Harry y Meghan Markle no paran, luego del polémico incidente que vivieron en Nueva York al ser perseguidos por paparazzis han surgido comentarios de una posible crisis que estaría desencadenando un divorcio.

Los exduques de Sussex llegaron al altar el 19 de mayo de 2018 en la capilla de San Jorge dentro del Castillo de Windsor y desde entonces han acaparado todas las miradas en especial por sus roces con la familia real los cuales desencadenaron su salida de la monarquía.

Según han reportados medios británicos la pareja estaría pensando en separarse pese a que atravesaron juntos la controversial renuncia a sus títulos reales y se mostraron muy unidos al exponer la discriminación que sufrió la exactriz.

Las razones del presunto divorcio de Harry y Meghan Markle

Las primeras pistas que estaría delatando a la pareja serían sus agendas por separado, pues han disminuido sus apariciones en eventos públicos. Expertos de la realeza estiman que de haber una ruptura, Meghan estaría negociando con el Rey Carlos III para romper el vínculo sin generar un nuevo daño mediático a la familia real.

Según Tom Bower, uno de los escritores más conocidos sobre biografías de la realeza, ha mencionado que “muchas fuentes en Londres señalan que Meghan se está cansando de Harry y viceversa”.

Aunque la pareja se mostró muy cariñosa en la premiación de la Ms. Foundation for Women, al parecer no todo va viento en popa a puertas cerradas y otro de las pistas que levantan sospechas ha sido el no celebrar su aniversario de bodas.

Distintos medios se mostraron consternados al ver como omitieron el príncipe y su esposa dicha fecha al no haber celebración ni gesto público al respecto, como lo han hecho en otras oportunidades.

Hasta el momento se espera la respuesta de ambos de tales acusaciones, así como lo hizo Harry cuando aseguraron que tenía un escondite para serle infiel a la madre de sus hijos.

Recientemente, se conoció que Harry perdió un segundo intento en tribunales del Reino Unido donde intentaba que las autoridades le permitan pagar por protección de la policía cuando él y su familia decidan viajar a su país.

Sin embargo, desde el año 2020, el Ministerio del Interior contempló que Harry, ya no puede optar por el apoyo policial al no formar parte de la monarquía, incluso si quisiera pagarla tampoco podría.